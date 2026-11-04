¿Qué premios y beneficios recibe la ganadora de Miss Universo 2026?

Ganar el certamen de Miss Universo no solo significa ser la mujer más hermosa sobre la faz de la tierra. Además de adquirir responsabilidades sociales, el título también incluye un paquete económico y beneficios para la ganadora durante los doce meses de reinado. ¿Qué premios y beneficios recibe? Aquí te lo detallamos.
El primer beneficio es un pago en efectivo que oscila entre los 250,000 dólares, que según reportes de medios internacionales, se entrega como compensación por ganar el título.
A la cifra anterior, se le suma un salario mensual de 50,000 dólares durante todo el año. Los medios que han detallado el esquema refieren que, "está pensado para cubrir las actividades y compromisos oficiales", entre ellos eventos oficiales, vestuario, estilismo y maquillaje.
Hecha la cuenta, solo por concepto de salario, la ganadora llega a recibir hasta 600,000 dólares en un año, sin contar el precio inicial.
La vivienda es otro de los grandes atractivos. La ganadora del certamen se instala en un departamento exclusivo y de lujo en Nueva York, que pertenece a la organización. Los gastos de mantenimiento, transporte y alimentación también corren por cuenta de la franquicia.
La ganadora también utiliza la corona oficial durante todo su reinado, sin embargo, este tipo de piezas pertenecen a la organización y no a la reina de belleza.
El paquete también incluye giras internacionales con todos los gastos pagados, acceso a vestuario de alta costura, joyas y estilistas.
La ganadora también tiene la oportunidad de adquirir contratos con reconocidas marcas de cosméticos, moda y también algunas causas benéficas.
Aunque los beneficios acompañana una agenda demandante que es asumida por la reina de belleza.
Hay que señalar que la franquisia no publica cada año la lista oficial de premios. Los montos mencionados circulan en reportes de cadenas internacionales y de lo informado en años anteriores.
El esquema se repite en la información sobre las últimas ganadoras de Miss Universo como la nicaragüense Sheynnis Palacios, ganadora en 2023; la danesa Victoria Kjaer, coronada en 2024, y la mexicana Fátima Bosch, proclamada como la ganadora del certamen en 2025.
¿Quién será la afortunada ganadora? La respuesta se sabrá el próximo 24 de noviembre, tras la gala final que se realizará en Puerto Rico, país sede para este 2026.