¿Quién es y a qué se dedica Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico 2026?

La reina de belleza nacida en Jennifer Barreto, de 27 años, nacida en el municipio costero de Mayagüez, representará a Puerto Rico en el certamen de Miss Universo 2026 el próximo 24 de noviembre. ¿Quién es y a qué se dedica? Aquí te detallamos más sobre ella.
El nombre completo de la Miss Puerto Rico es Jenifer Abreu Mora. Ganó el título de reina el pasado 25 de junio de 2026. Se convirtió en la primera mujer casada en ser coronada como Miss Universo Puerto Rico.
Además, es la segunda madre que alcanza esa distinción en la historia del concurso.
Jennifer será la delegada anfitriona en la edición número 75 de Miss Universo 2026 que se realizará en el Coliseo Miguel Ángel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.
Cabe destacar que detrás de una reina de belleza hay una carrera sólida. Jennifer es una psicóloga investigadora y posee dos maestrías, una en psicología y la segunda en trabajo social clínico.
De acuerdo con medios locales de Puerto Rico, la bella candidata se desempeña como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
En su vida personal, la puertorriqueña comparte su vida con el sargento Yan Carlos Barreto Calderón, con quien está casada. Juntos son padres de una hermosa niña.
Su combinación de roles como madre, esposa, profesional de la psicología y reina de belleza ha hecho que su victoria como Miss Puerto Rico sea vista como un hecho fuera de serie.
Barreto suele compartir sus actividades diarias a través de redes sociales. En su perfil de Instagram acumula más de 81 mil seguidores.
De momento, se mantiene como una de las candidatas favoritas, sobre todo porque el certamen se llevará a cabo en su país natal.
La cita para ver la gran final y coronación de la mujer más hermosa del mundo es el próximo martes 24 de noviembre en Puerto Rico, donde la modelo y actriz Dayanara Torres será una de las conductoras principales.
Los fanáticos ya pueden votar por su candidata favorita a través de la página oficial Miss Universe Vote o mediante la aplicación móvil MU FAN APP (disponible para iOS y Android).