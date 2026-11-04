María Vargas, Miss México: la sucesora de Fátima Bosch que busca conquistar Miss Universo

María Guadalupe Vargas es la sucesora de Fátima Bosch y se perfila como una de las favoritas en Miss Universo 2026. ¿Quién es y qué se sabe de ella?
María tiene la mirada puesta en el certamen de belleza internacional y buscará destacar entre las 36 concursantes que llegan de diferentes países.
La representante de México es una mujer de campo, curiosa y servicial. Ella ha compartido en arias entrevista que proviene de una "familia humilde".
La bella mexicana es licenciada en Negocios Internacionales y, además, escritora. Es autora del libro "La reina de los problemas", en el que brinda consejos sobre cómo afrontar las críticas.
La reina de belleza es una apasionada de las pasarelas y, con tan solo 28 años, es sinónimo de superación. En una entrevista con la revista ¡Hola!, compartió que no suele quedarse callada y que creer en sí misma forma parte de su autenticidad.
"A veces ser tú misma es un tema un poco disruptivo, en el sentido de que soy una mujer que marca límites, soy una mujer que siempre habla, que siempre pregunta. Creo que no siempre las personas están listas para que preguntes, para que cuestiones, que marques límites acerca de lo que tú piensas o lo que tú crees", dijo en una entrevista para ¡Hola!.
"Siento que soy una mujer que viene a trascender en el tema de que no importa de dónde vengas, no importa tus raíces, no importa qué tan humilde haya sido tu pasado, siempre vas a tener la oportunidad cuando tú seas aguerrida, seas constante, seas perseverante, resiliente", agregó la Miss México.
María asegura que ganar la corona en México fue un reto, pero considera que hubo algo que marcó la diferencia.
"También creo que mi actitud de siempre proponer opciones de, oye, ¿no te gustaría que hagamos esto? ¿Te parecería esto? Y pues creo que toda esta parte de disfrutarlo, de ser yo misma, de tener algo que aportar siempre, me trajo la victoria esa noche", expresó.
"Creo que tengo una esencia muy única y pues dentro de lo que yo tengo que aportar es decirte que no importa tu estampa, no importa que no todo el tiempo esté sonriendo, mientras tengas en esencia algo que aportar, mientras en esencia tengas el espíritu de servicio, una buena actitud, gratitud, eso te va a llevar a grandes lugares", dijo la Miss México.
Ahora, María se traza el reto de llevar por segundo año consecutivo la corona de Miss Universo a México, luego de que Fátima Bosch obtuviera el título en la edición anterior.
La mexicana, sucesora de Fátima Bosch, llega al certamen con una historia de superación y el sueño de conseguir una segunda corona consecutiva para su país