María Vargas, Miss México: la sucesora de Fátima Bosch que busca conquistar Miss Universo

"A veces ser tú misma es un tema un poco disruptivo, en el sentido de que soy una mujer que marca límites, soy una mujer que siempre habla, que siempre pregunta. Creo que no siempre las personas están listas para que preguntes, para que cuestiones, que marques límites acerca de lo que tú piensas o lo que tú crees", dijo en una entrevista para ¡Hola!.