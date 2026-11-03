Las candidatas con más seguidores en Instagram y TikTok de Miss Universo 2026

La búsqueda por la ansiada corona de Miss Universo 2026 también se disputa en redes sociales. ¿Quiénes son las candidatas que cuentan con mayor número de seguidores en Instagram y Tiktok? Aquí te detallamos quiénes son las más populares.
Sin duda, una de las favoritas en redes sociales es la representante de Cuba, Mía Angelina Donadio Cancio, quien cuenta con 1.3 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en la red social TikTok, catapultándose como una de la competidoras con mayor auge en redes.
Le sigue la española, Susana Lucía Medina, con más de 1 millón de seguidores en Instagram y más de 235,000 en TikTok.
La colombiana María Alejandra López Pérez, cuenta con más de 680 mil seguidores en su perfil de Instagram y más de 38 mil en TikTok.
Otra de las favoritas en redes es nada más y nada menos que la bella venezolana, Clara Vegas Goetz, quien acumula más de 544 mil seguidores en Instagram y más de 211 mil en TikTok.
La Miss Ecuador 2026, Dalia Bucaram, tiene más de 531 mil seguidores en la red social Instagram y más de 510 mil en TikTok.
Dominga López, la bella representante de Chile en el certamen, cuenta con 355 mil seguidores en Instagram y poco más de 15 mil en TikTok.
De su lado, la filipina Bea Millan-Windorski acumula más de 224 mil fanáticos en Instagram y más de 36 mil en la plataforma de TikTok.
La representante de Brasil, Marcella Kozinski de Barros, tiene más de 189 mil seguidores en Instagram y más de 15 mil en TikTok.
Mientras que la candidata mexicana, María Vargas, cuenta con más de 133,000 seguidores en la red social de Instagram.
La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, cuenta con más de 99 mil seguidores en Instagram y acumula poco más de 16 mil en TikTok.
La candidata de India, Kaziah Liz Mejo, acumula más de 97 mil seguidores en Instagram y más de 26 mil en la red social TikTok.
La tanzana Queen Elizabeth Makune tiene en Instagram más de 91 mil seguidores, mientras que en TikTok solamente acumula poco más de 3 mil.
De su lado, la puertorriqueña Jennifer Barreto, tiene más de 81 mil seguidores en Instagram y más de 18 mil en la plataforma de video TikTok.
La representante de Nueva Zelanda, Georgia Waddington, cuenta con más de 48 mil fanáticos que la siguen en Instagram y más de 126 que la siguen en TikTok.
En cambio, la concursante de Países Bajos, Melissa Bottema, tiene más de 56 mil seguidores en su cuenta de Instagram y más de 198 mil en TikTok.
La sudafricana Bajabulise Thela, cuenta con más de 41 mil seguidores en su perfil de Instagram y más de 30 mil en TikTok.
La representante de Honduras, Luisa Paola Pineda Barahona, tiene más de 34 mil seguidores en su cuenta verificada de Instagram y más de 22 mil en TikTok. Cabe destacar que la catracha es la única centroamericana que figura entre las 15 favoritas pre-llegada para Miss Universo 2026 publicado por el sitio web Pageant Circle.
La candidata estadounidense Justus Anye Coleman Kelley, cuenta con más de 33 mil seguidores en Instagram y poco más de 1,400 en TikTok.
La modelo de origen italiano y Belga, Olga Mariana Lombardo, quien competirá por Bélgica, acumula más de 12 mil seguidores en Instagram y poco más de 3 mil en TikTok.
La representante de Finlandia, Veera Grönlund, cuenta con más de 11 mil seguidores en su perfil de Instagram y más de 5 mil en TikTok.
La gran gala final de Miss Universo 2026 está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Las votaciones ya están abiertas en la página del certamen missuniverseorg.com/vote