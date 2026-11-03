Justin Timberlake abre su archivo más polémico con Janet Jackson y Britney Spears

Justin Timberlake estrenará en diciembre una docuserie de cuatro capítulos en Apple TV, presentada como un relato sin reservas de su carrera, de acuerdo con el adelanto de Variety basado en tres fuentes.
Una de ellas asegura que Janet Jackson aparece para hablar del incidente de vestuario que ambos protagonizaron en el Super Bowl de 2004, y otra indica que el cantante comenta declaraciones recientes de su exnovia Britney Spears.
La dirección corresponde a Fisher Stevens, realizador de documentales sobre Carrie Fisher y David Beckham, según detalló People con base en Variety.
Stevens ya dirigió a Timberlake en Palmer, la película de Apple que el artista protagonizó en 2021.
Hasta ahora no se ha anunciado título para la serie ni fecha exacta de estreno. Variety indicó que los representantes de Timberlake, Jackson y Apple no respondieron a su solicitud de comentarios.
El episodio ocurrió el 1 de febrero de 2004 en Houston, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXXVIII.
Mientras interpretaban Rock Your Body, Timberlake desprendió parte del atuendo de Jackson y su pecho quedó expuesto en televisión en vivo.
La cantante absorbió buena parte de las consecuencias profesionales, incluidos vetos en radios y canales musicales.
Timberlake pidió disculpas en febrero de 2021, tras la difusión del documental Framing Britney Spears.
"Quiero pedir perdón de forma específica a Britney Spears y a Janet Jackson, a cada una por separado, porque me importan y respeto a estas mujeres, y sé que fallé", escribió entonces.