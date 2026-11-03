Alejandro Sanz, una conexión que trasciende generaciones

Alejandro Sanz descubrió su vocación para la música desde muy pequeño. Nacido el 19 de diciembre de 1968, apenas tenía siete años cuando ya tocaba la guitarra, y a los diez ya empezaba a componer sus propias canciones.
Lanzó su primer disco a los 20 años, pero quizá el nombre de Alejandro Magno que había elegido tenía mucho peso histórico como para alcanzar una identidad muy propia. Y probablemente su primer disco “Los chulos son pa' cuidarlos” no fue del todo promisorio.
Pero no pasó mucho tiempo, en 1991 llegó "Viviendo de prisa", firmado por el nombre artístico que mantiene hasta ahora: Alejandro Sanz. Este álbum fue el que impulsó su carrera y lo posicionó como una de las figuras de la música española en ascenso.
El año 1997 marcó un parteaguas en la trayectoria del artista: lanzó su disco "Más", con temas como "Corazón partío" y "Amiga mía", que aún hoy siguen siendo coreados por generaciones que ni habían nacido cuando este disco salió a la luz.
El éxito del disco no solo consolidó su popularidad en España y Latinoamérica, sino que también lo convirtió en un referente del pop en español. Su propuesta combinaba balada romántica, influencias flamencas y una manera particular de interpretar las emociones, elementos que terminaron definiendo su identidad artística.
En los años siguientes, el músico amplió ese lenguaje con producciones como "El alma al aire" (2000), "No es lo mismo" (2003), "El tren de los momentos" (2006), "Paraíso express" (2009), "La música no se toca" (2012), "Sirope" (2015), "#ELDISCO" (2019) y "SANZ" (2021).
También encontró en las colaboraciones una forma de acercarse a públicos distintos. Una de las más recordadas fue "La tortura", junto a Shakira, lanzada en 2005 y convertida en un éxito internacional. A esa lista se suman trabajos con artistas como Alicia Keys, Camila Cabello, Camilo, Juanes, Alejandro Fernández y Marc Anthony.
El reconocimiento de la industria también acompaña su recorrido. De acuerdo con los registros de la Academia Latina de la Grabación, Alejandro Sanz acumula 24 premios Latin Grammy y 52 nominaciones. A ellos se suman cuatro premios Grammy estadounidenses, lo que lo sitúa entre los músicos españoles más premiados internacionalmente.
Con su último disco "¿Y ahora qué" ha emprendido una gira que representa una nueva etapa en la trayectoria del artista, en la que combina canciones recientes con los temas que se han convertido en parte de la memoria musical de millones de seguidores.
Esta gira comenzó su recorrido en 2025 y durante 2026 se ha extendido por España, México y otros países de América, con más de 70 presentaciones confirmadas a lo largo de su itinerario.
La etapa centroamericana constituye uno de los momentos más esperados por sus seguidores de la región. Honduras abrirá este recorrido el 5 de noviembre, cuando el cantante se presente en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa, en Tegucigalpa. Después continuará en Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
BMP Show es la productora que trae al español a tierras catrachas, el valor de las entradas es: General: L 1,298.28. Platinum: L 2,789.88. Zona Atlántida: L 6,071.40. Los boletos están a la venta en funcapital.com.