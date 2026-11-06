¡Atención! Copeco realiza simulacro de alerta por amenaza de tsunami en Cedeño

Tegucigalpa, Honduras.-Un simulacro de amenaza de tsunami se desarrolla este viernes 6 de noviembre en la costa de Cedeño, municipio de Marcovia, Choluteca, donde la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció la declaratoria de alerta amarilla como parte del ejercicio preventivo. El aviso simula un escenario de emergencia provocado por un sismo de magnitud 7.4, con una profundidad de 11 kilómetros, registrado frente a las costas de Centroamérica, en el océano Pacífico.

De acuerdo con el escenario planteado para el ejercicio, el movimiento telúrico habría generado una amenaza de tsunami para la costa de Cedeño, situación que activa los protocolos de respuesta y vigilancia de las autoridades. La alerta amarilla simulada tiene una duración de seis horas, a partir de las 7:30 de la mañana de este viernes.

Piden estar atentos a los comunicados oficiales

Copeco recuerda que se trata de un simulacro, por lo que la población debe mantenerse atenta al desarrollo de la actividad y a los comunicados que se emitan a través de los canales oficiales de la institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ejercicio busca poner a prueba los mecanismos de prevención y respuesta ante una eventual amenaza de tsunami, así como mantener informada a la ciudadanía sobre las medidas que deben adoptarse frente a este tipo de fenómenos.

Entre las recomendaciones contempladas en el escenario de emergencia figuran alejarse de las playas y zonas costeras, evacuar hacia lugares altos y seguros, no acercarse a observar el comportamiento del mar y evitar las labores de pesca. También se recomienda atender las instrucciones de los organismos de emergencia y no regresar a las zonas evacuadas hasta recibir una comunicación oficial que indique que el peligro ha pasado.