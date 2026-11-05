Los cortes de energía programados para este viernes 6 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este viernes 6 de noviembre en varias zonas del Distrito Central, San Pedro Sula, Danlí y Cortés.
Según el ente, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento general del circuito, mejoras en la red de distribución e instalación de equipos de protección en red de distribución.
A continuación los barrios y colonias que estarán sin energía por varias horas durante el viernes:
Distrito Central, F.M. de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.:
Museo Casa Morazán, Archivo Nacional, Larach y Cía. #1, Paiz Centro, barrio Los Dolores, Correo Nacional, zona comercial Calle Peatonal, La Rampa, Ministerios de: Salud y Finanzas, barrio El Jazmín, barrio La Moncada, Ave. Cervantes (desde el SAR hasta Secretaría de Educación) y zonas aledañas
Francisco Morazán y El Paraíso de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.:
Aldea Sos, Galeras, Lizapa, Maraita, Manzaragua, Yauyupe, Coato, Güinope, Silisgualagua, San Lucas, Apalipí, San Antonio de Flores y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.:
Residencial Villas del Bosque I, residencial Monte Alegre, residencial Villas del Bosque II, residencial Maple, residencial Campisa I Etapa.
Jamastrán, Danlí de 8:10 a.m. a 2:10 p.m.:
El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2, La Suiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, Villa Nueva #2, Villa Nueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2.
Asimismo, en El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, La Nueva Coyolar.