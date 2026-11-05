Los cortes de energía programados para este viernes 6 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este viernes 6 de noviembre en varias zonas del Distrito Central, San Pedro Sula, Danlí y Cortés. Según el ente, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento general del circuito, mejoras en la red de distribución e instalación de equipos de protección en red de distribución.

A continuación los barrios y colonias que estarán sin energía por varias horas durante el viernes:

Distrito Central, F.M. de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.:

Museo Casa Morazán, Archivo Nacional, Larach y Cía. #1, Paiz Centro, barrio Los Dolores, Correo Nacional, zona comercial Calle Peatonal, La Rampa, Ministerios de: Salud y Finanzas, barrio El Jazmín, barrio La Moncada, Ave. Cervantes (desde el SAR hasta Secretaría de Educación) y zonas aledañas

Francisco Morazán y El Paraíso de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.:

Aldea Sos, Galeras, Lizapa, Maraita, Manzaragua, Yauyupe, Coato, Güinope, Silisgualagua, San Lucas, Apalipí, San Antonio de Flores y zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

San Pedro Sula, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.:

Residencial Villas del Bosque I, residencial Monte Alegre, residencial Villas del Bosque II, residencial Maple, residencial Campisa I Etapa.

Jamastrán, Danlí de 8:10 a.m. a 2:10 p.m.: