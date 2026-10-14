Asfura extiende hasta diciembre de 2026 el subsidio de energía eléctrica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el mecanismo de subsidio al consumo de energía eléctrica.

La medida aplica para usuarios residenciales y pequeños y medianos comercios, mediante los decretos ejecutivos 029-2026 y 030-2026, publicados en el diario oficial La Gaceta.

El beneficio entró en vigor desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que se mantiene el beneficio aplicado durante el trimestre anterior.