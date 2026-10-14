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Asfura extiende hasta diciembre de 2026 el subsidio de energía eléctrica en Honduras

El beneficio contempla a usuarios residenciales focalizados y establece ayudas diferenciadas para pequeños y medianos comercios

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 07:44
Asfura extiende hasta diciembre de 2026 el subsidio de energía eléctrica en Honduras

El gobierno destinará L316.9 millones al subsidio eléctrico durante el trimestre.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el mecanismo de subsidio al consumo de energía eléctrica.

La medida aplica para usuarios residenciales y pequeños y medianos comercios, mediante los decretos ejecutivos 029-2026 y 030-2026, publicados en el diario oficial La Gaceta.

El beneficio entró en vigor desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que se mantiene el beneficio aplicado durante el trimestre anterior.

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Las disposiciones mantienen el subsidio del 100 % para los usuarios residenciales focalizados con consumos de hasta 150 kilovatios hora (kWh) y establecen apoyos diferenciados para hogares y pequeños y medianos comercios.

¿Cuánto ha aumentado la mora de los clientes de la ENEE?

El programa contempla un universo estimado de 324,638 usuarios. Su costo mensual aproximado será de 105.6 millones de lempiras, para un total estimado de 316.9 millones de lempiras durante el período que estaráa vigente el beneficio.

El decreto también instruye a la ENEE a habilitar un mecanismo de revisión para las personas que consideren haber quedado excluidas del proceso de focalización.

Las solicitudes serán evaluadas técnicamente y la incorporación de nuevos beneficiarios dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Además se informó que, la Secretaría de Energía, en coordinación con la ENEE, deberá fortalecer las campañas de ahorro y uso eficiente de la electricidad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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