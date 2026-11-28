Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de la nación, se pronunció luego del accidente en la Cuesta de la Virgen, Comayagua, donde murieron nueve personas y resultaron heridas 23 personas en un incidente de bus.

La unidad de la empresa Esperanzano cayó a una hondonada tras impactar con una camioneta negra y causó el fatal hecho.

Entre las víctimas mortales está el conductor y el ayudante, quienes respondían a los nombres de José Edy Sáenz Cerrato y Germán Arnaldo Orellana Lobo.