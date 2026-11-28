Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de la nación, se pronunció luego del accidente en la Cuesta de la Virgen, Comayagua, donde murieron nueve personas y resultaron heridas 23 personas en un incidente de bus.
La unidad de la empresa Esperanzano cayó a una hondonada tras impactar con una camioneta negra y causó el fatal hecho.
Entre las víctimas mortales está el conductor y el ayudante, quienes respondían a los nombres de José Edy Sáenz Cerrato y Germán Arnaldo Orellana Lobo.
En sus redes, Asfura Zablah escribió: "Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que enluta a familias hondureñas. Expreso mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas. Mis oraciones están con ellos en este momento de profundo dolor".
El jefe de Estado precisó que "he instruido brindar toda la atención necesaria a las personas heridas. Agradezco a los cuerpos de socorro y equipos de emergencia por su entrega y labor en esta tragedia. Que Dios dé fortaleza y consuelo a las familias afectadas".
Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que enluta a familias hondureñas.Expreso mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas. Mis oraciones están con ellos en este momento de profundo dolor.He instruido brindar toda la atención necesaria a las personas heridas. Agradezco a los cuerpos de socorro y equipos de emergencia por su entrega y labor en esta tragedia.Que Dios dé fortaleza y consuelo a las familias afectadas.— Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 28, 2026
Hasta el momento, los otros fallecidos identificados son Roberto Otoniel Bueso Reyes, Ana María Velásquez y Kenia Vásquez Díaz; faltan por identificar otros cuatro ciudadanos.
Lista de heridos:
1. Ever Abel Méndez
2. Miguel Inestroza Orellana
3. Ever Naún Inestroza Vásquez
4. Delmis Yolani Inestroza Ruiz
5. Cael Mandigua Inestroza
6. Maryuri Patricia Inestroza Vásquez
7. Genesis Mandigua Inestroza
8. María Teresa López
9. María Teresa Mazariego
10. Adalid Díaz Reyes
11. Wilson Enrique Gómez Díaz
12. Franklin López
13. Yecira Bautista Rodríguez
14. Albertina Villanueva
15. Gloria Suyapa Domínguez
16. Julio César Zelaya Rosales
17. Dunia Vásquez
18. Juana María Pineda
19. Ana Isabel Zepeda
20. Ramón Zapata Díaz
21. María Yaquelín Pérez
22. Isabel Turcios
23. Yessica Bautista