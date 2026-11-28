Tegucigalpa, Honduras.-El hermano menor de Juan Diego Zelaya, Julio César Zelaya Rosales, resultó herido en el accidente de tránsito registrado este sábado 28 de noviembre en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que suma nueve personas fallecidas. El edil capitalino confirmó que su hermano se encuentra con vida, luego de verse involucrado en el percance vial que enlutó a varias familias. A través de un mensaje en sus redes sociales, Zelaya expresó su profundo pesar por la tragedia y lamentó las vidas que se perdieron en el accidente ocurrido en este tramo carretero.

"Entre los protagonistas de este triste accidente se encuentra mi hermano menor Julio César Zelaya Rosales, quien gracias a Dios se encuentra con vida", manifestó. Zelaya describió lo ocurrido como un episodio doloroso que no desea que atraviese ninguna familia y expresó su solidaridad con quienes perdieron a sus seres queridos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, reiteró sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y pidió a Dios por el descanso de las personas fallecidas.

"Reitero el dolor que siento, especialmente por los que perdieron la vida y extiendo mi solidaridad con sus familias", expresó. El accidente ocurrió en la Cuesta de la Virgen, un tramo de la carretera CA-5 en el departamento de Comayagua, donde un autobús impactó con otro vehículo y terminó cayendo a una hondonada, dejando hasta ahora nueve víctimas mortales. La tragedia provocó consternación debido a la cantidad de personas afectadas y volvió a poner en evidencia las consecuencias de los accidentes viales en las carreteras del país.