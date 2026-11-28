Tegucigalpa, Honduras.- Luego del fatal accidente registrado este sábado 28 de noviembre en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, donde perdieron la vida alrededor de 9 personas y 12 resultaron heridas, van surgiendo nombres de manera preliminar. Según usuarios de redes sociales, una de las primeras víctimas identificadas sería el conductor del autobús accidentado, Edin Saenz, de 62 años, originario de Santa Bárbara.

En cuanto al ayudante de la unidad, internautas han identificado en redes sociales a Naldo Orellana, de Salamá Olancho. Según esta versión, el hombre podría haber viajado en la unidad.

Por su parte, La Prensa Intibucana, asegura que el bus de la fotografía es el que sufrió el accidente. Es una unidad amarilla con franjas azulez que lleva en la zona del parabrisas el distintivo de "Esperanzano", y en la parte de atrás el nombre de Carolina, la empresa de trasnporte a la que pertenece la unidad. Hasta ahora ni los datos de los conductores ni de los pasajeros han sido confirmados por las autoridades. La información preliminar no precisa si están entre los fallecidos o los heridos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Accidente

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el impacto entre un vehículo particular y el autobús han dejado un saldo de 9 fallecidos y 12 heridos, cifra que podría seguir aumentando conforme avanza el rescate. El accidente se registró al filo de las 8:00 de la manana, cuando el bus se precipitó a un abismo de apróximadamente 100 metros de profundidad. El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, explicó que varios pasajeros salieron volando de la unidad durante el impacto y quedaron atrapados entre árboles y abustos.