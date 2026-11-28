Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas la mañana de este sábado 28 de noviembre, luego de que un bus interurbano cayera a una hondonada en la Cuesta de la Virgen, en la carretera CA-5.
De acuerdo con el reporte preliminar, un bus de la empresa de transporte Carolina, cayó al vacío luego de colisionar con un carro de color negro.
Las versiones de testigos refieren que la unidad perdió el control tras el impacto en una curva, y que terminó rondando varios metros por debajo de la vía.
Las primeras imágenes difundidas desde el lugar de los hechos muestran al vehículo tipo camioneta completamente destruido a un lado de la carretera.
Mientras tanto, el autobús quedó volcado al menos a 20 metros por debajo de la carretera.
Hasta ahora se desconoce si el conductor del bus sobrevivió al accidente. Tampoco se ha informado sobre la condición del conductor del vehículo tipo camioneta.
Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta el lugar de los hechos para socorrer a las víctimas del accidente vial y trasladarlas a centros asistenciales de la zona.
Además de atender a los heridos, los equipos de emergencia también buscan a otras personas que podrían haber quedado atrapadas dentro de la unidad.
De momento, se desconoce la identidas de las víctimas mortales y heridas. Se espera que las autoridades puedan brindar mayores detalles en las próximas horas.
La cifra de los fallecidos es preliminar, por lo que podría aumentar. Sin embargo, se esperan los avances en las labores de rescate.
Mientras siguen las labores de emergencia, el paso de vehículos por la CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, continúa interrumpido.
En la congestionada zona hay personal de emergencias y personas que transitaban por la calle tras el siniestro; se detuvieron a presenciar la tragedia.