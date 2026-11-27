El sensible caso del conductor de rapidito Juan Carlos Flores López conmovió a muchos hondureños, luego de que fuera asesinado en Comayagüela. Ahora, sus victimarios fueron condenados por el crimen.
A cinco meses de su asesinato, este viernes 27 de noviembre, Bryan Enrique Oliva y César Daniel Méndez Méndez fueron condenados por el crimen de Juan Carlos Flores López. Aquí los detalles.
Ambos fueron sentenciados a 19 años de prisión cada uno por el delito de asesinato en perjuicio del conductor del transporte público.
Juan Carlos Flores fue asesinado mientras realizaba su jornada de trabajo en la unidad que cubría la ruta Mateo-Tapias-Mercado. El ataque ocurrió en la tercera avenida de Comayagüela.
La víctima cayó al suelo y permaneció con la cabeza sobre el pavimento mientras, como podía, pedía auxilio. Un video del hecho mostró cómo varias personas grababan la escena, mientras algunos vendedores ambulantes intentaban asistirlo.
La resolución fue emitida por un juez de Letras Penal durante una audiencia de procedimiento abreviado, en la que ambos acusados admitieron su responsabilidad en los hechos.
¿Cómo ocurrió el crimen?La mañana del miércoles 8 de julio de 2026, Flores conducía un microbús verde cuando una mototaxi se aproximó a la unidad y sus ocupantes comenzaron a dispararle.
De ese vehículo descendió Bryan Enrique Oliva, quien abrió fuego contra el motorista. Durante el atentado también se encontraba presente el ayudante de la unidad.
Tras recibir varios impactos de bala, la víctima perdió el control del microbús y chocó. Posteriormente, bajó de la unidad, cayó al pavimento y pidió ayuda. Flores fue trasladado al Hospital Escuela, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
¿Por qué fueron condenados? Los dos imputados reconocieron ante la justicia su responsabilidad en el asesinato. Tras comprobar que se cumplían los requisitos legales para aplicar el procedimiento abreviado, el juez dictó una sentencia condenatoria de 19 años de prisión para cada uno.