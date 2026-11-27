De luto se encuentra la familia de Óscar Cabrera, empleado del Poder Judicial, quien murió repentinamente mientras cumplía su jornada laboral en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa. Aquí los detalles:
Cabrera Sánchez formaba parte de la Unidad de Programas Especiales (UPE) y estaba asignado al Proyecto de Digitalización de Expedientes Fenecidos, iniciativa orientada a avanzar en la digitalización de documentos judiciales, de acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial.
El joven, de 33 años, laboraba en la institución desde 2025. Al momento de la emergencia se encontraba en el tercer piso del edificio de la Corte, donde presentó un episodio repentino de salud que provocó que se desmayara.
Tras advertir lo ocurrido, se solicitó la asistencia del personal médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que le brindó atención dentro de las instalaciones de la institución.
Pese a que los profesionales de salud acudieron para auxiliarlo, le practicaron una valoración médica y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, el joven murió en el lugar, según explica el comunicado.
El fallecimiento generó consternación entre sus compañeros, vecinos del sector 10 de la colonia Hato de Enmedio, y demás integrantes de la familia judicial.
Aunque entre las versiones preliminares se ha mencionado un posible paro cardíaco, las autoridades no han confirmado esa circunstancia y será Medicina Forense la encargada de determinar las causas del fallecimiento.
Personas cercanas a Óscar, a quien conocían cariñosamente como “Tiky”, relataron que el joven acababa de comer una galleta en su trabajo cuando, de pronto, se dirigió a lavarse las manos y cayó al suelo.
Mediante un pronunciamiento, el Poder Judicial expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Cabrera Sánchez.
Hasta el momento, no se ha determinado la causa médica exacta de su muerte, por lo que se está a la espera de los resultados de los análisis forenses para establecer qué provocó su fallecimiento.