Tras la inesperada muerte de Nixon Yojhan Oseguera, empleado del BCH, surgen nuevos detalles sobre la cirugía estética a la que se habría sometido. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles.
Nixon Yojhan Oseguera Díaz, de 32 años, empleado del Banco Central de Honduras (BCH) en La Ceiba, Atlántida, falleció el pasado lunes -23 de noviembre- en Comayagua, luego de someterse, según la información proporcionada por sus allegados, a un procedimiento estético.
Ante esa información, la Asociación Hondureña de Cirujanos Plásticos (AHCP) aclaró que ninguno de sus agremiados realizó la intervención quirúrgica.
"En relación con la noticia sobre el fallecimiento del joven Nixon Yohan Oseguera, posterior a una cirugía plástica realizada en la ciudad de Comayagua, la Asociación Hondureña de Cirugía Plástica aclara que dicho procedimiento no fue realizado por ningún médico cirujano plástico hondureño y, por tanto, tampoco por ningún miembro de esta Asociación", aclararon.
"Nuestra Asociación ha denunciado ante el Colegio Médico de Honduras diferentes casos de intrusismo en procedimientos propios de nuestra especialidad. Como profesionales que velamos por la salud del pueblo hondureño", manifestaron en un comunicado.
La asociación solicitó a las autoridades correspondientes que "realicen las investigaciones pertinentes y apliquen las medidas necesarias a las personas que se dedican al intrusismo y a la usurpación de funciones"
El caso ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento y las condiciones médicas que provocaron su fallecimiento.
Oseguera Díaz era originario de La Ceiba, Atlántida, donde trabajaba como auxiliar contable II en la sucursal del Banco Central de Honduras.
Se había incorporado a la institución en enero de 2020 y también cursaba estudios de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Hasta ahora, no se han esclarecido públicamente las circunstancias médicas exactas de su muerte, el tipo de intervención a la que se sometió ni la identidad de la persona que realizó el procedimiento.