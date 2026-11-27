"En relación con la noticia sobre el fallecimiento del joven Nixon Yohan Oseguera, posterior a una cirugía plástica realizada en la ciudad de Comayagua, la Asociación Hondureña de Cirugía Plástica aclara que dicho procedimiento no fue realizado por ningún médico cirujano plástico hondureño y, por tanto, tampoco por ningún miembro de esta Asociación", aclararon.