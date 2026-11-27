La mañana de este 27 de noviembre, la Policía Nacional detuvo a un supuesto miembro del "Cartel del Diablo" que habría amenazado al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. El requerido afirma que no pertenece a la banda delictiva.
Según los entes de seguridad, esta persona habría amenazado de muerte al titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano. La Policía aduce que encontró en su celular las amenazas.
"Amenazó por WhatsApp y dio que el Cartel del Diablo nos esperaba con confites; ya los tenemos capturado por asociación terrorista en Comayagüela", informó la Policía en sus redes.
El detenido responde al nombre de Cristian Rodríguez Díaz, quien aseguró que no es parte del "Cartel del Diablo" y se está cometiendo una equivocación.
La Policía Nacional publicó dos chats que supuestamente son del celular de Cristian Rodríguez Díaz. En uno de ellos se lee "la familia va a pagar".
Este es el otro chat que supuestamente es del celular del detenido. Al ser requerido, Rodríguez Díaz afirmó: "Yo no soy parte del Cartel del Diablo, no tengo nada que ver con ellos".
Sin embargo, la Policía Nacional afirma que sí tiene vínculos con la estructura criminal y está siendo señalado por asociaciones terroristas.
Al detenido también se le consultó si conoce a Esteban Ferrera, cabecilla de la banda, afirmando que no y se está cometiendo un error.
Otras versiones indican que él, supuestamente, era el encargado de manejar la página de Facebook del "Cartel del Diablo".
En la página de Facebook del "Cartel del Diablo" se publicaron videos de la última masacre en Yoro y amenazas del cabecilla Esteban Ferrera.