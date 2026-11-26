A través de las redes sociales, sus amistades también expresaron el dolor por su inesperada partida y recordaron los momentos que compartieron con ella. "Aún no puedo creerlo y parece una mentira, mi niña, ayer vivimos nuestras últimas risas, momentos felices y fue como que Dios me lo permitió por última vez, nunca olvidaré cómo me contaba sus metas y lo mucho que se esforzaba por salir adelante", expresaron en uno de los mensajes de despedida.