A través de mensajes de amor y cariño, familiares y amigos recuerdan a la joven Merary Durón Andrade, quien murió atropellada en el anillo periférico, a la altura de la colonia Hato de Enmedio, en la capital. Estos son algunos de los mensajes que le dedicaron.
Merary Elizabeth Durón Andrade, de 23 años, perdió la vida la tarde del miércoles -25 de noviembre-en un accidente de tránsito registrado a la altura de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa.
Merary se conducía en una motocicleta cuando quedó debajo de las llantas de una volqueta cargada de materiales. El percance ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde, sobre el anillo periférico.
El cuerpo de la joven quedó con la cabeza debajo del eje trasero derecho del vehículo pesado, mientras que la motocicleta en la que se transportaba terminó a pocos metros del lugar.
Las circunstancias en las que ocurrió el accidente todavía deben ser esclarecidas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que deberá determinar cómo se produjo el percance.
"Se fue a la capital para superarse", mencionó su tía, quien relató que la joven trabajaba en un restaurante de comida rápida ubicado en la colonia Kennedy.
Según los relatos de personas cercanas, Merary acababa de terminar su jornada laboral cuando ocurrió el accidente.
Asimismo, se conoció que la joven cumpliría años 24 años este domingo 29 de noviembre.
A través de las redes sociales, sus amistades también expresaron el dolor por su inesperada partida y recordaron los momentos que compartieron con ella. "Aún no puedo creerlo y parece una mentira, mi niña, ayer vivimos nuestras últimas risas, momentos felices y fue como que Dios me lo permitió por última vez, nunca olvidaré cómo me contaba sus metas y lo mucho que se esforzaba por salir adelante", expresaron en uno de los mensajes de despedida.
"Fue siempre una persona muy humilde, carismática y alegre, recordaremos cada vez que nos sacó una sonrisa y alegró nuestros días. Nos deja un vacío tan grande, mi niña, vuele alto angelito hermoso Q.E.P.D.", agregaron.
También se conoció que la joven era hija del pastor Javier Durón, de la Iglesia Misionera, en Tegucigalpa.
Las autoridades de la DNVT deberán esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades, mientras sus familiares se despiden de la joven.