La defensa del doctor Pablo Cerritos adelantó algunas de las pruebas y argumentos que presentará durante la audiencia inicial por la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle. Cerritos buscará demostrar que muerte de chef Sandra no fue por negligencia médica.
Según el acta de defunción de la chef Sandra Díaz del Valle, la causa de muerte fue una hemorragia epidural reciente de la médula espinal. Su fallecimiento fue el 10 de junio de 2026, mismo día en que ella cumplía 46 años.
El doctor Pablo Cerritos fue quien la atendió en su clínica, donde le suministraron tres fármacos por vía intravenosa y una inyección en el cuello. ¿Qué pruebas presentará la defensa para respaldar su versión de los hechos?
Tras la muerte de Sandra, la defensa de Cerritos aseguró que al médico "se le ha generado una depresión aguda y ansiedad", según argumentó, fue respaldada mediante una constancia médica y citas previas en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS).
¿Qué intentarán probar los abogados y cómo lo harán? Ninoska, integrante del equipo legal que representa a Cerritos, sostuvo que será durante la audiencia inicial cuando demostrarán sus argumentos mediante especialistas.
"Será en audiencia inicial que se demostrará esos hechos a través de nuestros consultores, que van a ser los especialistas en esta área, que se demostrará su inocencia", manifestó.
Por su parte, otro de los abogados que representa a Cerritos explicó al medio HCH que cualquier procedimiento que implique una intervención en el cuerpo humano conlleva riesgos y que cada organismo puede reaccionar de manera diferente.
"Cualquier persona que tiene una invasión a su cuerpo, a este tipo de procedimientos, tiene un riesgo, que cada cuerpo químicamente reacciona de forma diferente", expresó. ¿Qué buscará probar la defensa?
Según el abogado, uno de los principales argumentos que presentarán en la audiencia inicial, programada para el lunes 30 de noviembre, es que la chef murió debido a una "reacción química" y no por una supuesta negligencia médica.
"Nosotros vamos a probar en la audiencia inicial que lo que pasó acá no fue por negligencia del doctor, como dice el Ministerio Público, fue por una reacción química producto del procedimiento que se estaba realizando y que ya esto se sale de las manos del médico", aseguró.
Sobre la situación judicial de Cerritos, el abogado aseguró que la defensa presentó documentación para acreditar su arraigo familiar, laboral y patrimonial, además de sostener que el médico siempre estuvo dispuesto a comparecer ante las autoridades.
Como parte de los medios probatorios, el equipo legal anunció que presentará opiniones de consultores y especialistas, además de otros elementos relacionados con el procedimiento médico. "Consultores, personas especializadas en el área y con elementos de prueba que se presentarán y se solicitaron en audiencia", detalló el abogado.
"Ya hay protocolos, hay manuales, hay libros sobre medicina que establecen esto y ya tenemos opciones extraoficiales", expresó el abogado.
El doctor Pablo Cerritos permanece recluido en el centro penal de Támara, luego de que se le dictara auto de formal procesamiento durante la audiencia de declaración de imputado. La audiencia inicial está programada para el próximo lunes 30 de noviembre.