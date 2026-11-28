La caída del autobús de la empresa Carolina, de la ruta Tegucigalpa-La Esperanza, a un abismo de aproximadamente 100 metros provocó que varios pasajeros salieran expulsados de la unidad y quedaran atrapados entre los árboles y arbustos de la zona, confirmaron las autoridades. Así fueron los angustiantes minutos del rescate.
Sergio Madrid, jefe de operaciones del cuerpo de Bomberos, confirmó que algunos pasajeros quedaron sobre árboles y arbustos luego de salir expulsados del autobús mientras este se precipitaba por el abismo en la Cuesta de la Virgen.
Los equipos de rescate trabajan en una zona de difícil acceso para localizar a más pasajeros que pudieran permanecer con vida entre la vegetación, después de que el autobús cayera a una profundidad.
La vegetación del sector se convirtió en el lugar donde quedaron algunos de los pasajeros que salieron expulsados del autobús durante la caída, según confirmó Sergio Madrid, del Cuerpo de Bomberos.
Inicialmente, se confirmaron cuatro personas fallecidas, minutos después el número subió a ocho, pero al filo de las 12 del mediodía se confirmó una víctima más, elevando el saldo fatal a nueve.
Nueve personas han sido confirmadas como fallecidas tras el accidente del autobús de transporte Carolina, mientras los cuerpos de socorro continúan buscando a otros pasajeros entre los restos de la unidad y la vegetación.
Los cuerpos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate en la hondonada donde cayó el autobús, con el objetivo de recuperar tres cuerpos que todavía permanecen atrapados entre el bus y el suelo.
Al menos 25 personas heridas han sido trasladadas al Hospital Santa Teresa de Comayagua, mientras que otros afectados fueron remitidos a centros asistenciales de Tegucigalpa debido a la gravedad de sus lesiones. Se desconoce la condición del conductor de la camioneta.
Las operaciones de emergencia continúan en la carretera CA-5, donde los socorristas sumaron esfuerzos para localizar a sobrevivientes y recuperar a los fallecidos.
Los pasajeros no quedaron únicamente entre los restos del autobús: algunos salieron expulsados durante la caída y terminaron sobre árboles y arbustos, lo que obligó a los rescatistas a ampliar la búsqueda por la zona.
De manera preliminar, se presume que el autobús había salido de Tegucigalpa con destino a la zona occidental del país durante la madrugada, pero esta información está pendiente de confirmación oficial.
El sitio Prensa Intibucana identificó preliminarmente a esta unidad -en la imagen- como el bus que se accidentó esta mañana en la Cuesta de la Virgen.