Las imágenes de un vehículo reducido a chatarra y un autobús volcado sobre una ladera cubierta de maleza resumen el fatídico accidente vehicular que dejó un saldo de al menos ocho personas muertas en la Cuesta de la Virgen este sábado 28 de noviembre.
Los reportes preliminares indican que un vehículo tipo camioneta de color negro impactó con la unidad de transporte interurbana que terminó en una hondonada.
Tras el fatal impacto, la camioneta involucrada quedó a la orilla de la carretera con la parte frontal completamente destruida.
En cambio, la unidad que pertenece a la empresa de transporte denominada Carolina, quedó fuera de la calzada, en una pendiente, a un costado de la carretera.
Según el reporte más reciente de las autoridades, el accidente dejó un saldo de ocho personas fallecidas, una cifra preliminar que podría incrementarse.
Hasta ahora, el número de heridos que se maneja es 12. Algunos fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital Santa Teresa, de Comayagua.
Sin embargo, las autoridades manifestaron que algunos de los heridos tuvieron que ser movilizados hacia el Hospital Escuela de la capital, debido a la gravedad de las lesiones.
Los cuerpos de socorro que se apersonaron al lugar del accidente, continúan tratando de encontrar a más pasajeros que iban a bordo de la unidad, pero que salieron expulsados a causa del impacto.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada de manera oficial.
Las autoridades tampoco han esclarecido las causas del accidente, por lo que han iniciado la respectiva indagación. Se espera que durante las próximas horas actualicen los detalles del siniestro.
Además de conmoción en los ciudadanos, el accidente generó tráfico en la CA-5, donde conductores de vehículos aguardan a que se despeje la vía.
De momento, se espera que las autoridades realicen el levantamiento de los cuerpos, cuyas identidades continúan bajo reserva.