Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre muerto y otro herido dejó como saldo un asalto frustrado a una clínica, en la zona de los mercados de Comayagüela. El hecho delincuencial seguido de muerte, ocurrió en una clínica ubicada en la séptima avenida de Comayagüela, entre la octava y séptima calle. El supuesto asaltante ingresó al establecimiento médico minutos después de que sus propietarios abrieran sus puertas al público, con la intención de cometer un atraco.

Un doctor que estaba en el local sacó un arma de fuego y disparó contra el presunto delincuente, quien también habría accionado su arma de fuego y disparó contra el galeno.

Alarma por tiroteo

El forajido salió de la clínica con heridas en el rostro, pero no logró avanzar mucho, y cayó sobre la acera, fulminado por los disparos recibidos. Entre tanto, el médico fue auxiliado por sus compañeros de labores dentro del sanatorio privado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los locatarios de los otros negocios comerciales salieron para ver que estaba pasando, al escuchar las detonaciones de armas de fuego, y presenciaron la muerte del supuesto asaltante.