Fallece joven herido de bala tras presunto intento de asalto en las Vegas del Country

La víctima fue identificada como Lemuel Alexander Palma Zavala, de 32 años, quien falleció mientras recibía atención en un centro asistencial, tras haber sido ingresado en estado delicado.

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los tres jóvenes que resultaron heridos por impactos de bala durante un hecho violento ocurrido en distintos puntos de Tegucigalpa perdió la vida en las últimas horas, confirmaron fuentes médicas.

En el mismo incidente resultaron lesionados otros dos jóvenes. Uno de ellos, Josué Rivera Andino, de 18 años, quien fue encontrado gravemente herido en las cercanías del acceso a la colonia Vegas del Country, mientras que el tercer afectado fue localizado en el desvío hacia la residencial Centroamérica. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Escuela.

Horas después, el caso tomó un nuevo rumbo luego de que un informe preliminar de las autoridades indicara que los heridos estarían vinculados, de manera presunta, a actividades delictivas y que, según esa versión, habrían intentado perpetrar un asalto a una gasolina del sector.

El informe señala que en la zona se encontraban elementos militares y personal de seguridad que acompañaban al titular de la Secretaría de Seguridad, lo que habría derivado en un intercambio de disparos tras un supuesto ataque armado.