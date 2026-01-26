  1. Inicio
Con las manos amarradas y dentro de bolsas: así hallaron un cuerpo sin vida en Tegucigalpa

Su cuerpo estaba dentro de bolsas negras y sus manos amarradas con un cable y una cuerda. Así fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el anillo periférico de Tegucigalpa

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 16:33
En el interior de una bolsa negra, un hombre aún no identificado fue encontrado sin vida en el anillo periférico de la capital, cerca de la residencial Venecia.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
El cuerpo fue hallado en una calle de tierra, camuflado entre varias bolsas de basura. Aquí las imágenes.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
La víctima tenía las manos amarradas con un cable y un lazo. ¿Qué se sabe del caso?

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Según el medio Radio Cadena Voces, el cuerpo hallado sin vida pertenecería, presuntamente, a un deportado de Estados Unidos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
El cuerpo presentaba signos de tortura y fue encontrado exactamente en la entrada a la residencial Venecia, a un costado del anillo periférico.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Según información preliminar, la víctima habría sido raptada en la madrugada en la colonia San José del Pedregal.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes confirmaron que en el interior de la bolsa se encontraba una persona sin vida.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
El cuerpo estaba en una calle de tierra y en el lugar donde fue hallado también había más basura.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Las autoridades acordonaron la escena y quedaron a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima; en las fotografías solo se observa que vestía una prenda de color blanco.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
