Con las manos amarradas y dentro de bolsas: así hallaron un cuerpo sin vida en Tegucigalpa

En el interior de una bolsa negra, un hombre aún no identificado fue encontrado sin vida en el anillo periférico de la capital, cerca de la residencial Venecia.
El cuerpo fue hallado en una calle de tierra, camuflado entre varias bolsas de basura. Aquí las imágenes.
La víctima tenía las manos amarradas con un cable y un lazo. ¿Qué se sabe del caso?
Según el medio Radio Cadena Voces, el cuerpo hallado sin vida pertenecería, presuntamente, a un deportado de Estados Unidos.
El cuerpo presentaba signos de tortura y fue encontrado exactamente en la entrada a la residencial Venecia, a un costado del anillo periférico.
Según información preliminar, la víctima habría sido raptada en la madrugada en la colonia San José del Pedregal.
Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes confirmaron que en el interior de la bolsa se encontraba una persona sin vida.
El cuerpo estaba en una calle de tierra y en el lugar donde fue hallado también había más basura.
Las autoridades acordonaron la escena y quedaron a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima; en las fotografías solo se observa que vestía una prenda de color blanco.