  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"No expulsó la placenta": Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa

Con 28 años de edad y madre de cinco hijos, Digna Ortiz murió tras dar a luz a su sexto hijo en su casa en Olanchito, luego de no poder expulsar la placenta

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 07:23
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
1 de 10

Digna Merary Ortiz falleció luego de presentar complicaciones tras dar a luz en su vivienda, y luego ser trasladada a un hospital en la ciudad de Olanchito, Yoro. Su madre reveló que no pudo expulsar la placenta tras el parto. Aquí más detalles:

Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
2 de 10

La joven madre era originaria de la comunidad de Guanijiquil, municipio de Esquipulas del Norte, Olancho, y fue trasladada de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar, en Olanchito, varias horas después de haber iniciado el parto en su casa.

 Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
3 de 10

Según el relato de familiares, Digna Merary dio a luz en su vivienda; sin embargo, no logró expulsar la placenta, lo que obligó a su traslado inmediato al centro asistencial.

 Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
4 de 10

María Zelaya, madre de ella, explicó que la joven fue llevada al hospital alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando ya presentaba fuertes dolores y signos de complicación tras el parto ocurrido en su hogar.

 Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
5 de 10

“La trajimos como a las 4:00 de la tarde. Ella tuvo al niño en la casa, pero no pudo expulsar la placenta y por eso la trajimos”, relató la acongojada madre en declaraciones brindadas a Canal 23 de Olanchito.

 Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
6 de 10

Pese a los esfuerzos del personal médico, Ortiz falleció poco después de su ingreso al hospital, según confirmó su madre, quien aseguró que la joven no resistió las complicaciones presentadas.

 Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
7 de 10

De acuerdo con el testimonio familiar, el bebé nació con vida y se encuentra estable, mientras que la fallecida deja en la orfandad a seis hijos, incluido el recién nacido.

 Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
8 de 10

“El niño sí nació, está vivo; solo ella fue la que murió”, expresó María Zelaya, visiblemente afectada por la pérdida de su hija.

 Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
9 de 10

La familia también hizo un llamado a la solidaridad, ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos funerarios ni para trasladar el cuerpo hasta su lugar de origen.

 Foto: Redes sociales
No expulsó la placenta: Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa
10 de 10

Ante la situación, el alcalde de Esquipulas del Norte, Marvin Montoya, se presentó en la sala de emergencias del hospital para brindar apoyo a la familia y colaborar en la gestión de los trámites.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos