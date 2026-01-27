"No expulsó la placenta": Digna Ortiz, madre de 6 hijos, murió tras dar a luz en su casa

Digna Merary Ortiz falleció luego de presentar complicaciones tras dar a luz en su vivienda, y luego ser trasladada a un hospital en la ciudad de Olanchito, Yoro. Su madre reveló que no pudo expulsar la placenta tras el parto. Aquí más detalles:
La joven madre era originaria de la comunidad de Guanijiquil, municipio de Esquipulas del Norte, Olancho, y fue trasladada de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar, en Olanchito, varias horas después de haber iniciado el parto en su casa.
Según el relato de familiares, Digna Merary dio a luz en su vivienda; sin embargo, no logró expulsar la placenta, lo que obligó a su traslado inmediato al centro asistencial.
María Zelaya, madre de ella, explicó que la joven fue llevada al hospital alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando ya presentaba fuertes dolores y signos de complicación tras el parto ocurrido en su hogar.
“La trajimos como a las 4:00 de la tarde. Ella tuvo al niño en la casa, pero no pudo expulsar la placenta y por eso la trajimos”, relató la acongojada madre en declaraciones brindadas a Canal 23 de Olanchito.
Pese a los esfuerzos del personal médico, Ortiz falleció poco después de su ingreso al hospital, según confirmó su madre, quien aseguró que la joven no resistió las complicaciones presentadas.
De acuerdo con el testimonio familiar, el bebé nació con vida y se encuentra estable, mientras que la fallecida deja en la orfandad a seis hijos, incluido el recién nacido.
“El niño sí nació, está vivo; solo ella fue la que murió”, expresó María Zelaya, visiblemente afectada por la pérdida de su hija.
La familia también hizo un llamado a la solidaridad, ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos funerarios ni para trasladar el cuerpo hasta su lugar de origen.
Ante la situación, el alcalde de Esquipulas del Norte, Marvin Montoya, se presentó en la sala de emergencias del hospital para brindar apoyo a la familia y colaborar en la gestión de los trámites.