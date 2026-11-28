Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de Bomberos de Honduras confirmó que son ocho personas fallecidas y al menos una docena de heridos graves, los que deja el accidente de tránsito registrado este sábado -28 de noviembre- en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, donde un autobús de la empresa Carolina cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros de profundidad.

Hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada.

Sergio Madrid, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, confió la cifra preliminar de ocho víctimas mortales (hasta las 11 de la mañana) y explicó que los equipos de socorro continúan trabajando en el rescate de las personas que todavía podrían encontrarse con vida, así como de cuerpos atrapados entre el amasijo de hierro del bus.