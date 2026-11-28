Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de Bomberos de Honduras confirmó que son ocho personas fallecidas y al menos una docena de heridos graves, los que deja el accidente de tránsito registrado este sábado -28 de noviembre- en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, donde un autobús de la empresa Carolina cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros de profundidad.
Hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada.
Sergio Madrid, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, confió la cifra preliminar de ocho víctimas mortales (hasta las 11 de la mañana) y explicó que los equipos de socorro continúan trabajando en el rescate de las personas que todavía podrían encontrarse con vida, así como de cuerpos atrapados entre el amasijo de hierro del bus.
De acuerdo con declaraciones de Madrid a Radio América, durante la caída del autobús varios pasajeros salieron expulsados de la unidad y quedaron atrapados entre los árboles y arbustos en la zona del abismo, lo que ha complicado las labores de búsqueda y recuperación.
Los rescatistas realizan maniobras para llegar hasta los afectados, pues es una hondonada de 100 metros, y trasladarlos hacia la carretera, donde reciben asistencia de los equipos de emergencia.
Madrid informó que al menos 12 personas heridas han sido trasladadas al Hospital Santa Teresa de Comayagua en ambulancias, mientras que otros afectados fueron remitidos de ese hospital al Hospital Escuela de Tegucigalpa debido a la gravedad de sus lesiones.
Las operaciones de rescate continúan en el lugar del accidente, donde se realiza extricación vehicular para localizar a más pasajeros que pudieran permanecer entre la vegetación o en el interior del autobús.
Las cifras de víctimas podrían aumentar conforme avancen las labores de rescate y las autoridades logren establecer el saldo definitivo de esta tragedia.