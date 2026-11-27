Luis Palma estremece las redes con importante anuncio sobre su matrimonio con la linda Annie Córdova.
Luis Palma vive uno de los momentos más especiales de su vida, tanto dentro como fuera de las canchas. El atacante catracho celebró su anotación en la UEFA Europa League con una noticia que llena de felicidad a su familia.
El 'Bicho' fue protagonista en el compromiso de su equipo, el Lech Poznań de Polonia, frente al Union Saint-Gilloise de Bélgica, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League. Luis Palma marcó un gol.
Sin embargo, más allá de su actuación deportiva, la noticia que acaparó la atención fue el anuncio del delantero catracho de que próximamente comenzará una nueva etapa en su vida personal junto a su bella esposa Annie Córdova.
Luis Palma ahora se prepara para asumir uno de los papeles más importantes de su vida: el de ser padre. La noticia también pone en el centro de la atención a Annie Córdova, su compañera sentimental desde hace varios años y con quien contrajo matrimonio en junio de 2024.
La pareja, que ha mantenido buena parte de su vida privada alejada de los focos mediáticos, se prepara para recibir a su primer hijo. De esta manera, el gol del hondureño en el fútbol europeo queda ligado a un acontecimiento familiar que representa un nuevo capítulo en su historia de amor.
El nombre de Luis Palma volvió a destacar en el panorama internacional después de hacerse presente en el marcador con el segundo gol del Lech Poznań en el empate 2-2 contra el Union Saint-Gilloise. El delantero hondureño continúa buscando protagonismo en el fútbol europeo, donde ha vivido distintas etapas desde su salida de Honduras.
Su anotación tuvo un significado especial por el anuncio relacionado con su futura paternidad. Para cualquier futbolista, marcar en una competición continental representa una satisfacción importante; hacerlo en medio de una etapa tan significativa de la vida familiar convierte el momento en un recuerdo todavía más especial.
Luis Palma recogió el balón tras marcar su gol y se lo metió por bajo de la camiseta, dejando a entrever que será padre por primera vez junto a Annie Córdova.
Luis Palma después del partido publicó un par de fotos de su festejo, acompañado de un emoji de cara de bebé y un biberón.
El catracho ha construido su carrera a base de esfuerzo, pasando por el Vida de La Ceiba antes de dar el salto al fútbol internacional. Posteriormente, tuvo experiencias en el Aris de Grecia, el Celtic de Escocia y el Olympiacos griego, antes de continuar su trayectoria en Polonia con el Lech Poznań.
Ahora, mientras busca consolidarse nuevamente en Europa, el atacante también se prepara para experimentar cambios importantes lejos de los terrenos de juego. La llegada de un hijo representa una nueva responsabilidad y una motivación que se suma a los desafíos de su carrera profesional.
Annie Córdova es una hondureña originaria de La Ceiba, Atlántida, que ha ganado notoriedad pública por su relación con el futbolista de la Selección Nacional de Honduras. Aunque su nombre suele aparecer ligado a la carrera de su esposo, también cuenta con una trayectoria personal y académica.
Annie Córdova estudió Mercadotecnia y ha trabajado como modelo para distintas tiendas y marcas. También se le ha relacionado con labores vinculadas al área de mercadeo de clubes del fútbol hondureño, entre ellos Olimpia y Victoria.
La ceibeña ha llamado la atención en redes sociales por sus fotografías, sus viajes y las publicaciones que comparte junto a Palma. Sin embargo, su presencia pública no se limita a acompañar al jugador en sus compromisos deportivos, pues también ha expresado en distintas ocasiones su interés por el fútbol y por el entorno profesional en el que se desenvuelve su esposo.
Annie Córdova también formó parte de Jaguares, equipo femenino vinculado al Centro Universitario Tecnológico de La Ceiba. Asimismo, es hija del exárbitro hondureño Justo Fernando Córdova, quien dirigió encuentros de la Liga Nacional durante varios años.
A pesar de la atención mediática que genera su relación con uno de los futbolistas hondureños más reconocidos en Europa, Annie ha procurado mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado. No obstante, algunas de sus publicaciones han permitido conocer detalles de su relación, sus experiencias en el extranjero y el apoyo que brinda al atacante.
La historia sentimental entre Luis Palma y Annie Córdova comenzó mucho antes de que el futbolista se convirtiera en una figura reconocida del fútbol europeo. La pareja se conoció el 15 de septiembre de 2016, durante las celebraciones del Día de la Independencia de Honduras. En aquel momento, Palma todavía estaba dando sus primeros pasos en el fútbol profesional y su carrera estaba lejos de alcanzar la proyección internacional que conseguiría años después.
Desde entonces, ambos construyeron una relación que atravesó distintas etapas de la vida del futbolista. Annie estuvo a su lado durante sus primeros años en el Vida, el equipo de su ciudad natal, y posteriormente acompañó su crecimiento profesional cuando comenzó a llamar la atención de clubes nacionales e internacionales.
Con el paso del tiempo, Palma consiguió oportunidades fuera de Honduras y la relación tuvo que adaptarse a los cambios que implica la vida de un deportista profesional. Los viajes, los entrenamientos, los compromisos deportivos y los cambios de residencia se convirtieron en parte de la dinámica de la pareja.
Aun así, ambos continuaron juntos y terminaron dando un paso importante en su historia sentimental. Después de varios años de noviazgo, decidieron formalizar su relación y convertirse en esposos. Luis Palma y Annie Córdova contrajeron matrimonio en junio de 2024, durante una ceremonia íntima acompañados por familiares y personas cercanas.
La unión matrimonial representó un paso importante para ambos, quienes ya llevaban varios años de relación. Para entonces, Palma se encontraba desarrollando su carrera en Europa y el matrimonio coincidió con una etapa de importantes cambios profesionales.