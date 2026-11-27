Cuba regresó a un Mundial Sub-17 después de 35 años. Sin embargo, su retorno estuvo marcado por una derrota 5-3 ante Tayikistán y un empate 1-1 frente a Senegal. La selección cubana cerró su participación con una goleada 7-0 ante Croacia. De esta manera, terminó su aventura mundialista sin conseguir victorias.