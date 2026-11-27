Te mostramos la nueva vida de Óscar Salas tras brillar en los equipos más grandes de Liga Nacional y en la Selección de Honduras.
La historia de Óscar Salas es una de esas que demuestran que nunca hay que dejar de luchar por los sueños.
El futbolista hondureño tuvo que enfrentar momentos muy difíciles durante su juventud.
En una etapa de su vida, llegó a dormir en la calle mientras buscaba una oportunidad para salir adelante.
A pesar de las dificultades, nunca abandonó su sueño de convertirse en futbolista profesional.
Con mucho esfuerzo y sacrificio, logró abrirse camino en el fútbol hondureño.
Su talento le permitió llegar a la Liga Nacional de Honduras.
Óscar Salas tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del Olimpia, uno de los clubes grandes del país.
Además, tuvo un breve paso por Motagua, siendo de los pocos jugadores que ha tenido el privilegio de vestir las camisetas de los dos clubes más ganadoresd e Honduras.
También pasó por otros equipos de primera división como Juticalpa, Vida, Honduras Progreso y Victoria
El mediocampista hondureño Óscar Salas representó a la Selección de fútbol de Honduras tanto en categorías juveniles como en la selección absoluta, destacando especialmente en el ciclo olímpico de 2016
Su recorrido ha estado marcado por altas y bajas, como ocurre en muchas carreras deportivas.
Sin embargo, el mediocampista ha seguido buscando oportunidades para mantenerse activo.
Hoy, su realidad es diferente a aquellos años en los que defendía los colores de Motagua y Olimpia.
Actualmente, Óscar Salas juega en el Hondupino de la Segunda División de Honduras.
El futbolista continúa demostrando que todavía tiene mucho que aportar dentro de las canchas.
Su equipo está disputando las semifinales del torneo Apertura 2026.
Óscar Salas es muy querido por los aficionados que lo han visto brillar en sus diferentes etapas.