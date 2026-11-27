La elección no fue casualidad. República Dominicana había terminado como el equipo mejor ubicado entre los que no consiguieron la clasificación directa en el Grupo E de las eliminatorias de Concacaf. Incluso, terminó con los mismos siete puntos que Estados Unidos y empató 1-1 en el enfrentamiento directo, aunque los norteamericanos se quedaron con el boleto por una mejor diferencia de goles.