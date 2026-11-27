Llegó como invitada al Mundial Sub-17 en Qatar, su primera vez en una competencia de esta categoría y se clasifica a siguiente ronda
La selección está viviendo un momento histórico en el Mundial Sub-17 de Catar 2026. Lo que comenzó como una oportunidad inesperada, tras la retirada de Estados Unidos, se ha convertido en una participación que está dando de qué hablar en su primera experiencia en una Copa del Mundo de esta categoría.
República Dominicana consiguió su presencia en el certamen después de que la FIFA, en consulta con la Concacaf, lo eligiera como sustituto de Estados Unidos, que decidió retirar a su equipo de la competición a pocos días del inicio del campeonato.
La elección no fue casualidad. República Dominicana había terminado como el equipo mejor ubicado entre los que no consiguieron la clasificación directa en el Grupo E de las eliminatorias de Concacaf. Incluso, terminó con los mismos siete puntos que Estados Unidos y empató 1-1 en el enfrentamiento directo, aunque los norteamericanos se quedaron con el boleto por una mejor diferencia de goles.
De esta manera, los dominicanos recibieron una oportunidad histórica: disputar por primera vez un Mundial Sub-17 y medirse ante selecciones de diferentes continentes en el escenario más importante del fútbol juvenil.
Lejos de conformarse con ocupar la plaza que dejó vacante Estados Unidos, República Dominicana ha demostrado que tiene argumentos para competir. Su rendimiento en la fase de grupos le permitió sumar cuatro puntos y asegurar su clasificación a la siguiente ronda, convirtiéndose en una de las historias destacadas del campeonato.
El resultado representa un paso importante para el fútbol dominicano, que comienza a ganar protagonismo en el panorama internacional y demuestra que su presencia en Catar no debe entenderse simplemente como una sustitución de última hora.
La decisión de Estados Unidos estuvo relacionada con motivos de seguridad y las advertencias de viaje emitidas por su propio Gobierno. La Federación Estadounidense de Fútbol optó por no enviar a su selección juvenil a Catar debido a los riesgos que, según su evaluación, implicaba viajar a la región.
La FIFA confirmó que recibió la notificación de retirada y explicó que la decisión de la federación estadounidense se tomó teniendo en cuenta la recomendación de viaje de nivel 3 vigente en Estados Unidos, que pide reconsiderar los desplazamientos al país de destino.
El organismo rector del fútbol mundial también aclaró que sus propias evaluaciones de seguridad para el torneo no habían cambiado y que no se habían producido nuevos acontecimientos que afectaran las condiciones de seguridad de la competición.
Detrás de la sorpresiva ausencia estadounidense estaba, por tanto, la preocupación por el contexto de seguridad en Oriente Medio, en medio de las tensiones regionales y los riesgos relacionados con el conflicto armado. No se trató de una decisión deportiva ni de una sanción, sino de una determinación preventiva de US Soccer.
Así fue como una retirada inesperada terminó abriéndole las puertas del Mundial a República Dominicana, que ahora busca seguir escribiendo una página dorada en la historia de su fútbol.