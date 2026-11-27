Tegucigalpa, Honduras.- Los vecinos de los sectores 5 y 6 de la colonia Monte de los Olivos, en Comayagüela, solicitan la intervención de las autoridades ante una construcción que, según denuncian, se realiza sobre una tubería madre de agua potable de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). Los pobladores aseguran que los trabajos comenzaron esta semana en el mismo terreno donde se encuentra instalada la tubería principal de distribución de agua potable. Por ello, temen que la construcción pueda afectar la infraestructura y provocar problemas en el suministro de la zona.

La preocupación se suma a un conflicto por el acceso a la calle, que ya había sido denunciado por los habitantes hace más de un mes. El pasado 21 de octubre, los residentes reportaron que la vía había sido cercada con alambre de púas. Según explicaron, el cierre restringió el paso de las familias que utilizan ese tramo para movilizarse por la colonia y llegar a sus viviendas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los vecinos recordaron que la municipalidad había habilitado esa calle meses atrás, después de que la comunidad solicitara una solución a las dificultades de acceso que enfrentaba. Sin embargo, aseguran que el reciente cercado volvió a limitar el tránsito. Ahora, con el inicio de los trabajos de construcción en el terreno, los pobladores temen que la situación se agrave y que la calle quede sin posibilidad de ser utilizada.

Piden inspección de la UMAPS y la Alcaldía

Ante las dos situaciones, los residentes solicitan que la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) inspeccione el lugar para determinar si la obra se desarrolla sobre una tubería principal y si representa algún riesgo para la red de distribución. También piden la intervención de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y de la Gerencia de la Construcción para que verifiquen las condiciones del terreno y establezcan si existe autorización para realizar los trabajos en esa área. Kelvin Mendieta, residente y afectado por la situación, expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener la construcción y pidió que las autoridades se presenten en la colonia.