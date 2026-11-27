Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que permanecerán sin energía eléctrica este sábado 28 de noviembre.
Debido a trabajos de instalación de equipos en las redes de distribución y mejoras en las subestaciones, las interrupciones del fluido eléctrico se concentrarán únicamente en el Distrito Central, Francisco Morazán.
A continuación, conozca los horarios y el listado completo de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica.
Distrito Central, F,M., de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Circuito MFL-L236: Talleres del INFOP, col. San Ángel, mercado Jacaleapa, Cámara de Comercio de Tegucigalpa, FUNDEVI, parte de la col. del Colegio María Auxiliadora, Office Depot, Plaza Marie, Torre Metrópolis, Plaza América, Torre BAC, Torre Davivienda, Universidad Metropolitana de Honduras, COLPROSUMAH, BANHPROVI, parte de la col. Loma Linda Norte, Emisoras Unidas, Televicentro, La Curacao y Tropigas, Hotel Alameda, col. Reparto Mandofer, Almacenes Extra, oficinas Loto, Bazar del Sábado, Comidas Rápidas BLVD Juan Pablo, Autocheck Center, Hotel Holiday Inn, Bancafé e Indufesa Do It Center y zonas aledañas.
Circuito MFL-L239: Hondutel, INJUPEMP, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería, edificio DEFOMIN, Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista y zonas aledañas.
Circuito CDA-L272: edificio ENEE subestación La Cañada, PELSA, Recicladora de Cartón, Maknudo y Texaco Nuevo Mundo, Res. San Juan, col. Villa Nueva, Feria del Agricultor, parte de la col. Los Pinos, aldea Villa Vieja, motel Luxor, Monte Fresco, carretera a Danlí hasta el kilómetro 9, col. Jesús de la Buena Esperanza, col. Mirador de Oriente, Res. Villa del Campo, Pinares de Oriente, desvío a Tatumbla y zonas aledañas.
Circuito CDA-L273: aldea La Cañada #2, DPI La Cañada, Happy Summer School, INFERRA, col. Jesús Aguilar Paz (Oropel), Res. Lomas de Jacaleapa, col. Kennedy entradas 1, 2, 3, 4 y 5, INTAE, iglesia Gran Comisión, supermercado Paiz, col. Bernardo Dazzi, bulevar Kennedy, centro comercial Alhambra, Santa Mónica frente a INFOP, maquilas de la Kennedy, silos del IHMA, col. Las Palmas, RAP, Hondutel, Hospimed, DPI Kennedy, Ciudad Mujer, Ins. Jesús Milla Selva, iglesia católica San Juan Bautista, calle del Comercio, parte del sector 6 de Villanueva contiguo al anillo periférico, Res. Plaza, Res. La Joya, col. San José de los Llanos, Res. La Cañada, Lomas de San José, Lomas de Nauvoo y zonas aledañas.