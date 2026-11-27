Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que permanecerán sin energía eléctrica este sábado 28 de noviembre.

Debido a trabajos de instalación de equipos en las redes de distribución y mejoras en las subestaciones, las interrupciones del fluido eléctrico se concentrarán únicamente en el Distrito Central, Francisco Morazán.

A continuación, conozca los horarios y el listado completo de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica.