Tegucigalpa, Honduras.- Un empleado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de nombre Óscar Eduardo Cabrera Sánchez falleció dentro de las instalaciones de este poder del Estado, hecho que se registró este viernes 27 de noviembre.

El ciudadano tenía aproximadamente 33 años y laboraba en la unidad de programas especiales, formando parte del proyecto de digitalización de expedientes fenecidos que se inauguró hace unos días.

Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, informó que "el joven presentó un episodio súbito de salud cuya causa aún no ha sido determinada y tendrán que ser las autoridades que determinen la causa de su muerte".