Tegucigalpa, Honduras.- Un empleado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de nombre Óscar Eduardo Cabrera Sánchez falleció dentro de las instalaciones de este poder del Estado, hecho que se registró este viernes 27 de noviembre.
El ciudadano tenía aproximadamente 33 años y laboraba en la unidad de programas especiales, formando parte del proyecto de digitalización de expedientes fenecidos que se inauguró hace unos días.
Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, informó que "el joven presentó un episodio súbito de salud cuya causa aún no ha sido determinada y tendrán que ser las autoridades que determinen la causa de su muerte".
Duarte añadió que "se notificó al equipo del Seguro Social que permanece en el Poder Judicial y que atiende a los empleados todos los días. Se le brindaron primeros auxilios y se efectuaron todas las maniobras de reanimación; vino una ambulancia que tardó entre 5 a 10 minutos, pero al ser trasladado ya no tenía vida".
El Poder Judicial expresó sus condolencias a la familia y aseguró que brindará acompañamiento y apoyo al núcleo del fallecido.
El padre de Óscar Eduardo Cabrera Sánchez se presentó a las instalaciones judiciales tras conocer lo sucedido.
Serán las autoridades correspondientes quienes determinen la causa del fallecimiento del joven.