Se dio a conocer el acta de defunción de la chef Sandra Díaz del Valle y, con ello, una reconstrucción de los hechos. Así fueron las últimas horas de vida de la chef tras publicarse lo que causó su fallecimiento.
Sandra Díaz del Valle falleció el 10 de junio de 2026, día en que cumplía 46 años, tras recibir atención médica en una clínica en Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, capital de Honduras.
Ese día inició su día de trabajo en el programa "Venga la Alegría", de TV Azteca Honduras. Tras salir del programa, al mediodía, se comunicó con su pareja, el también presentador y exdiputado Juan Fernando Lobo.
Tras salir del programa, Sandra le comentó a Juan Fernando Lobo que sentía un fuerte dolor entre la espalda y el cuello, y le pidió que la acompañara al doctor para recibir atención médica.
Juan Fernando Lobo la llevó al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), ubicado en una torre del bulevar Juan Pablo II, a eso de la 1:00 de la tarde, donde fue atendida por su médico de confianza Pablo Cerritos.
El doctor Pablo Cerritos, cerca de las 2:00 de la tarde, le aplicó una inyección en la nuca a la chef Sandra Díaz del Valle. No obstante, la inyección empezó a causarle malestar y le manifestó a su esposo y doctor que "sintió electricidad".
Las cámaras del lugar captaron cuando el doctor le puso la inyección en la nuca. Momentos después, empezó a colapsar. La chef Sandra sufrió un infarto luego de la aplicación de la inyección, por lo que el médico Pablo Cerritos intentó reanimarla, aplicándole dos fármacos más.
Seguidamente fue trasladada a una sala para darle Reanimación Cardiopulmonar (RCP), sin respuesta. Ante ello, el doctor Cerritos le dijo a Juan Fernando Lobo que Sandra Díaz debía ser llevada al Hospital Escuela y Lobo llamó a una ambulancia.
Juan Fernando Lobo tuvo que bajar a Sandra Díaz en una silla de ruedas desde el cuarto nivel del edificio y la subió a su vehículo para llevarla al Hospital Escuela. Al llegar al centro asistencial, los médicos le informaron al ingresar a la sala de emergencias que la chef ya no tenía signos vitales.
TV Azteca Honduras publicó su acta de defunción, documento que precisa que la chef falleció a las 2:20 de la tarde del 10 de junio de 2026. El documento precisa que la causa de muerte fue "externa" y la intencionalidad es "desconocida".
El acta de defunción señala en el apartado de "estado patológico que produjo la muerte directamente" que Sandra Díaz sufrió una hemorragia epidural reciente de la médula espinal. También se señala una hemorragia en el arco posterior de la vértebra C1 y un traumatismo de cuello.
A su vez, una infiltración en cuello a nivel C-1. El pasado viernes 20 de noviembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el médico Pablo Cerritos por el delito de homicidio imprudente grave.