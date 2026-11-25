“Según, un carro le quitó el derecho de vía y la sacó para que la volqueta la agarrara. El conductor de la volqueta no tuvo culpa, según dijeron ahí”, “La calle es súper peligrosa para las motos, más si no tenés mucha experiencia. Hay que tener bastante cuidado al andar. Dios le dé fuerza a la familia”, “Ay, mi niña linda”, son algunos de los comentarios en redes sociales.