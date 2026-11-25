Merary Durón, una joven motociclista, murió la tarde de este miércoles -25 de noviembre- luego de ser atropellada por una volqueta cargada de materiales en el anillo periférico. Aquí los detalles:
Merary Elizabeth Durón Andrade, de 23 años, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado a eso de las 4 de la tarde, a la altura de la colonia Hato de Enmedio.
Aunque hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el percance, se informó que la joven cayó sobre el pavimento y terminó debajo de las llantas del vehículo pesado.
Las autoridades deberán esclarecer si la motociclista derrapó y cayó sobre la calzada o si colisionó con otro vehículo antes de quedar bajo la volqueta.
El cuerpo de la joven quedó con la cabeza debajo del eje trasero derecho, mientras que la motocicleta en la que se conducía quedó a pocos metros del lugar.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) deberán establecer cómo se produjo el accidente y las posibles responsabilidades.
A través de una publicación en redes sociales, una persona que compartió con Merary Durón Andrade expresó su pesar por la trágica muerte de la joven.
“Su canto angelical ahora será en el cielo. Nuestros corazones están consternados. Solo le pido a Dios que les dé fortaleza a sus padres y a toda su familia”, dice el mensaje.
“Según, un carro le quitó el derecho de vía y la sacó para que la volqueta la agarrara. El conductor de la volqueta no tuvo culpa, según dijeron ahí”, “La calle es súper peligrosa para las motos, más si no tenés mucha experiencia. Hay que tener bastante cuidado al andar. Dios le dé fuerza a la familia”, “Ay, mi niña linda”, son algunos de los comentarios en redes sociales.
El accidente provocó complicaciones en la circulación vehicular en el sector de Hato de Enmedio, donde el paso quedó bloqueado durante varias horas.