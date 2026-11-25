La hemorragia epidural o hematoma epidural es una acumulación de sangre entre la duramadre y el cráneo, generalmente causada por la ruptura de un vaso sanguíneo. A continuación las causas, síntomas y qué hacen ante una emergencia como la que segó la vida de la chef Sandra Díaz del Valle.
Las fracturas craneales durante la infancia o adolescencia figuran entre las causas comunes de esta lesión, donde el daño en los vasos sanguíneos puede ocasionar que la sangre se acumule entre el hueso del cráneo y la duramadre, de acuerdo a información del sitio médico Radiopaedia. Aunque también puede ocurrir durante intervenciones médicas como la que ocurrió con la reconocida chef.
El hematoma epidural también es conocido como hematoma extradural y se caracteriza por la formación de una masa de sangre que ocupa el espacio entre la superficie interna del cráneo y la duramadre.
La acumulación de sangre puede comprimir progresivamente el tejido cerebral. Cuando la lesión compromete una arteria del cerebro y no recibe tratamiento inmediato, puede provocar consecuencias mortales.
El dolor de cabeza intenso es una de las principales señales de alerta del hematoma epidural. Este síntoma puede aparecer después de un golpe en la cabeza, conforme aumenta la presión dentro del cráneo.
La confusión y los mareos pueden advertir sobre una lesión cerebral. Estos síntomas aparecen entre las manifestaciones que pueden experimentar las personas con un hematoma epidural.
La somnolencia y los cambios en el estado de lucidez mental son otros síntomas de esta lesión. La persona puede presentar alteraciones en su nivel de conciencia a medida que la acumulación de sangre ejerce presión sobre el cerebro.
Una pupila dilatada en uno de los ojos puede ser una señal de alarma. Esta alteración figura entre los síntomas asociados al hematoma epidural y requiere atención médica inmediata.
Cuando ocurre de manera accidental, después de sufrir un golpe en la cabeza, el paciente puede experimentar un intervalo lúcido. Se trata de un período en el que parece estar recuperado o consciente antes de que comiencen a manifestarse otros síntomas.
La aparente recuperación después de un traumatismo craneal no descarta un hematoma epidural. Durante el intervalo lúcido, la acumulación de sangre puede continuar aumentando y elevar la presión sobre el tejido cerebral, por lo que la intervención médica inmediata puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El aumento de la presión intracraneal puede agravar rápidamente la condición del paciente. Por eso, la aparición de dolor de cabeza intenso, confusión o somnolencia después de un golpe requiere atención urgente.
El tratamiento del hematoma epidural puede requerir una cirugía de emergencia. El procedimiento busca drenar la sangre acumulada, retirar los coágulos y reducir la presión dentro del cerebro; también pueden utilizarse medicamentos para controlar convulsiones o disminuir el edema cerebral.