Las fracturas craneales durante la infancia o adolescencia figuran entre las causas comunes de esta lesión, donde el daño en los vasos sanguíneos puede ocasionar que la sangre se acumule entre el hueso del cráneo y la duramadre, de acuerdo a información del sitio médico Radiopaedia. Aunque también puede ocurrir durante intervenciones médicas como la que ocurrió con la reconocida chef.