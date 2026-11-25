Tras la captura del doctor Pablo Cerritos, salió a la luz el acta de defunción de la chef Sandra Díaz del Valle, uno de cuyos apartados revela las condiciones médicas consignadas como posibles causas de su muerte.
El documento detalla que la chef falleció en un establecimiento de salud a las 2:20 de la tarde del 10 de junio de 2026.
Además, clasifica la causa de muerte como "externa" y señala que la intencionalidad es "desconocida".
Sin embargo, uno de los apartados, denominado "estado patológico que produjo la muerte directamente", consigna que Sandra Díaz sufrió una hemorragia epidural reciente de la médula espinal.
El acta también detalla una hemorragia en el arco posterior de la vértebra C1 y un traumatismo de cuello.
Entre los otros antecedentes consignados en el documento figura una "infiltración en cuello a nivel C-1".
La chef Sandra Díaz del Valle llegó a la clínica del doctor Pablo Cerritos después de presentar un fuerte dolor en el cuello.
Al llegar al establecimiento privado, según informó el Ministerio Público, Cerritos ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa.
Posteriormente, a Sandra se le habría aplicado una inyección en el cuello. El médico fue capturado y acusado por el delito de homicidio imprudente grave.
Después de recibir los fármacos, Sandra Díaz manifestó dificultades para respirar y malestar general, hasta que se desvaneció. Ante la situación, el profesional de la medicina solicitó que trasladaran a la chef a un centro asistencial. Su pareja la llevó en su propio vehículo hasta el Hospital Escuela, adonde llegó sin signos vitales.