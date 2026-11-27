Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó este viernes 27 de noviembre la captura de un supuesto integrante del denominado “Cartel del Diablo”, quien es investigado por autodenominarse miembro de esa estructura criminal y difundir amenazas contra autoridades a través de redes sociales. El detenido fue identificado como Cristian Rodríguez Díaz, quien habría amenazado al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, según información proporcionada por la Policía Nacional. De acuerdo con las autoridades, al requerido se le encontraron conversaciones en su teléfono celular que contendrían amenazas relacionadas con el supuesto grupo criminal, entre ellas mensajes en los que advertía sobre posibles ataques.

Lo confirman

Al ser consultado sobre si el detenido era el encargado de administrar las redes sociales del “Cartel del Diablo”, Oseguera Mass aclaró que, de acuerdo con las investigaciones, el hombre manejaba sus propias plataformas digitales y se identificaba como integrante de esa organización. “Él manejaba sus propias redes sociales y se autodenominó miembro del cartel. Ahora él va a enfrentar a la autoridad por lo que hizo, por las amenazas que advirtió de manera pública utilizando una red social”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El jerarca policial explicó que las amenazas contra las autoridades forman parte de los elementos documentados en el expediente que fue remitido al fiscal encargado del caso, a la espera de realizar allanamientos en el domicilio del capturado.



Capturas

En relación con las acciones policiales contra esta estructura, Oseguera Mass informó que hay más de 50 personas detenidas y que más de 30 están registradas por el delito de asociaciones terroristas. El funcionario también se refirió al trabajo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, conocidas como "tesones", y destacó que sus integrantes realizan capturas diariamente.

En ese sentido, explicó que durante las operaciones contra el denominado “Cartel del Diablo” también han identificado estructuras de otras organizaciones criminales, entre ellas células de la Pandilla 18. “En el caso de los tesones, encontraron unas clicas de la Pandilla 18; ese es un tema que hay que ponerle mucha atención, que mientras perseguimos al "Cartel del diablo", van dejando espacios vacíos que pueden ser aprovechados por una pandilla que es altamente violenta”, indicó.



Enfrentamientos

Oseguera Mass también defendió el trabajo de las unidades especiales de la institución y aseguró que sus elementos han tenido enfrentamientos armados con integrantes de estructuras criminales durante los operativos.

“¿Qué han hecho nuestras Fuerzas Especiales de la Policía? Encontrarse con los miembros del cartel y disparar siendo atacados primeramente; responder al fuego y ustedes ya conocieron el desenlace”, expresó.



Advertencia

Consultado sobre el mensaje que deja la captura de personas que presuntamente integran el “Cartel del Diablo”, el director policial señaló que existe una diferencia entre intimidar a los ciudadanos y enfrentarse a las autoridades. “Una cosa es estar en los barrios amedrentando a una comunidad desarmada, y otra cosa es cuando enfrentan a la autoridad”, manifestó.