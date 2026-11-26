Tegucigalpa, Honduras- La Policía Nacional de Honduras capturó este jueves a dos hombres presuntamente relacionados con el Clan del Golfo de Colombia y con la movilización de toneladas de cocaína, en una operación que contó con el acompañamiento de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Los dos sospechosos, ambos de 38 años, tenían órdenes de captura pendientes por el delito de tráfico de drogas agravado, y estarían relacionados con el decomiso de 2.155 kilogramos de cocaína efectuados en febrero de 2022 en los departamentos de Colón y Atlántida, en el Caribe hondureño, según un informe policial.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados con una estructura criminal relacionada con el narcotraficante Mario Rodolfo Mejía, extraditado a Estados Unidos en 2024 y señalado por las autoridades de mantener nexos con el Clan del Golfo.