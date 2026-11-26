Yoro, Honduras.- Siete personas señaladas de integrar una presunta estructura dedicada al tráfico de drogas en el occidente de Honduras recibieron detención judicial y fueron enviadas al centro penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras continúa el proceso en su contra.

La resolución fue dictada por una jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, luego de que los imputados comparecieran ante los tribunales para responder por los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación para delinquir.

Los siete sospechosos fueron capturados como parte de la denominada Operación "Quimera", ejecutada en diferentes sectores de los departamentos de Copán y Ocotepeque, además de una detención reportada en San Pedro Sula.