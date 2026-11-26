Yoro, Honduras.- Siete personas señaladas de integrar una presunta estructura dedicada al tráfico de drogas en el occidente de Honduras recibieron detención judicial y fueron enviadas al centro penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras continúa el proceso en su contra.
La resolución fue dictada por una jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, luego de que los imputados comparecieran ante los tribunales para responder por los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación para delinquir.
Los siete sospechosos fueron capturados como parte de la denominada Operación "Quimera", ejecutada en diferentes sectores de los departamentos de Copán y Ocotepeque, además de una detención reportada en San Pedro Sula.
Detención Judicial aplicó la Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional a siete supuestos distribuidores de drogas que realizaban la actividad en el occidente del país. Los encausados fueron remitidos al Centro Penitenciario de #ElProgreso, #Yoro, las siete personas capturadas en varias ciudades de #Copán y #Ocotepeque. Una de ellas en #SanPedroSula y se les acusa de Tráfico de Drogas Agravado y Asociación para Delinquir.— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 26, 2026
No obstante, la detención judicial no representa una declaración de culpabilidad, por lo que los siete procesados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
Operación Quimera dejó diez personas capturadas
El operativo fue desarrollado por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante 13 allanamientos de morada.
En Copán, las diligencia se desarrollan en la aldea Los Tangos y el sector de Las Bodegas, en el municipio de Nueva Arcadia, así como en el barrio Mercedes, de Corquín.
Mientras tanto, en Ocotepeque, las acciones se concentran en los barrios La Majada y Las Mesitas, ubicados en el municipio de Fraternidad.
Como resultado de las intervenciones, las autoridades reportaron diez personas capturadas, siete de ellas mediante órdenes judiciales por delitos relacionados con el narcotráfico y otras tres por la supuesta tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido.
Durante los allanamientos también se decomisaron seis vehículos, dos motocicletas, tres armas de fuego, 76 municiones, 39,250 lempiras en efectivo, nueve teléfonos celulares y dos dispositivos DVR.
La Operación "Quimera" forma parte de las acciones dirigidas a investigar y desarticular estructuras dedicadas al tráfico de drogas en el territorio hondureño.