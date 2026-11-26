Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de salud pública de Honduras registró una reducción considerable en la cantidad de atenciones médicas, pese al incremento de los recursos económicos y del personal contratado, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentado este jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con el estudio denominado "Del desorden al mérito", la Secretaría de Salud (Sesal) pasó de recibir 14,742 millones de lempiras en presupuesto durante 2019 a 31,397 millones en 2026, lo que representa un incremento del 113%.

Sin embargo, el aumento presupuestario no se tradujo en una mayor cobertura médica para la población hondureña, ya que las atenciones brindadas en los establecimientos de salud de primero y segundo nivel disminuyeron de 18.6 millones a 10.5 millones entre 2019 y 2024.