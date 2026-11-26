Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de salud pública de Honduras registró una reducción considerable en la cantidad de atenciones médicas, pese al incremento de los recursos económicos y del personal contratado, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentado este jueves 26 de noviembre.
De acuerdo con el estudio denominado "Del desorden al mérito", la Secretaría de Salud (Sesal) pasó de recibir 14,742 millones de lempiras en presupuesto durante 2019 a 31,397 millones en 2026, lo que representa un incremento del 113%.
Sin embargo, el aumento presupuestario no se tradujo en una mayor cobertura médica para la población hondureña, ya que las atenciones brindadas en los establecimientos de salud de primero y segundo nivel disminuyeron de 18.6 millones a 10.5 millones entre 2019 y 2024.
Esta reducción representa 8.1 millones de atenciones médicas menos en un período de cinco años, una situación que refleja las dificultades del sistema sanitario para responder a las necesidades de los pacientes, a pesar de contar con mayores recursos económicos.
Más empleados: menos resultados
El informe de la ASJ también señala que el gasto destinado al recurso humano aumentó un 169%, mientras que la cantidad de empleados de la Secretaría de Salud pasó de 26,340 trabajadores en 2021 a 42,386 en abril de 2026.
Otro de los aspectos identificados en la investigación es la distribución del personal, debido a que uno de cada tres empleados desempeña funciones administrativas en lugar de realizar labores relacionadas directamente con la atención de los pacientes.
A esta situación se suman los resultados de verificaciones realizadas sin previo aviso en establecimientos sanitarios de 10 departamentos del país, con el propósito de comprobar la presencia y distribución del personal asignado.
En 76 centros de salud que proporcionaron información completa, la organización encontró que 726 de los 1,993 trabajadores registrados, equivalentes al 36%, no se encontraban en el establecimiento donde aparecían asignados.
Ante este panorama, Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, anunció que presentarán una denuncia formal ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que se investiguen las posibles irregularidades en las contrataciones y asignaciones de personal, así como el manejo de fondos públicos dentro de la Sesal.