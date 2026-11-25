Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 2,441 equipos médicos espera distribuir la Secretaría de Salud (Sesal) en hospitales y centros asistenciales del país al cierre de 2026, como parte de un proyecto orientado a fortalecer la capacidad de atención de la red sanitaria nacional. De acuerdo con la institución, entre junio y noviembre de este año se han entregado 1,866 equipos a diferentes hospitales, con el propósito de mejorar los servicios clínicos, la atención materno-infantil, el monitoreo de pacientes y los procesos de diagnóstico. El equipamiento incluye bombas de infusión de uno y dos canales, cunas de calor radiante, oxímetros de pulso portátiles, equipos Doppler fetal, aparatos de rayos X, monitores materno-fetales, atriles y lámparas cuello de ganso, entre otros dispositivos.

Actualmente, las entregas se realizan en el Hospital General Atlántida, el Hospital de Puerto Cortés y el Hospital San Marcos de Ocotepeque, detallaron las autoridades de la Sesal. La distribución también contempla los establecimientos del primer nivel de atención, donde se busca mejorar las condiciones para brindar servicios de salud y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En ese nivel, la programación contempla la donación de otros 575 equipos médicos para 55 establecimientos de salud de las regiones sanitarias Metropolitana del Distrito Central, Intibucá y Francisco Morazán. De ese total, 231 equipos ya fueron entregados en el Distrito Central, mientras que 150 están destinados a establecimientos de Intibucá y otros 194 a centros asistenciales de Francisco Morazán.