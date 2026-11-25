"Si ellos (el Parlamento) no asignan esos recursos y no se refleja esa voluntad, no importa que aumenten las penas por femicidio. Si no encuentran a los responsables, ¿de qué nos sirven las penas?", cuestionó la activista, quien también reclamó una reforma del sistema educativo que incorpore contenidos sobre prevención de la violencia sexual y contribuya a cambiar los estereotipos desde la niñez.