Tegucigalpa, Honduras. -La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán confirmó el auto de formal procesamiento contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al rechazar por unanimidad la apelación presentada por su defensa. La resolución mantiene el proceso por incitación a la discriminación agravada y limitación o impedimento de derechos fundamentales, relacionado con publicaciones en FF AA Digital y expresiones contra periodistas hondureños. Entre los hechos investigados figuran la publicación "Sicarios de la verdad" y un episodio en el que Hernández vinculó hipotéticamente al periodista José Adán López con el crimen organizado. A continuación, las 10 claves de la resolución judicial

1. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de Roosevelt Hernández

El pleno de magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán declaró sin lugar el recurso presentado por el defensor privado Darwin García, quien buscaba revertir el auto de formal procesamiento dictado contra Hernández Aguilar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La apelación cuestionaba tanto la desestimación de la excepción por falta de acción como la decisión del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa de mantener el proceso por dos delitos. La defensa sostenía que los hechos denunciados no reunían los elementos necesarios para configurar las figuras penales imputadas. No obstante, los magistrados resolvieron por unanimidad confirmar la decisión de primera instancia. Con ello, Hernández continuará sometido al proceso penal bajo las condiciones establecidas por el juzgado, mientras las investigaciones y las etapas judiciales correspondientes siguen su curso.

2. El exjefe militar continuará procesado por dos delitos

La resolución confirma el auto de formal procesamiento contra Hernández por incitación a la discriminación agravada, contemplada en el artículo 213, numeral 1, del Código Penal. Esta disposición sanciona, entre otras conductas, a quien incite públicamente a la discriminación o a cualquier forma de violencia contra un grupo o una persona por su pertenencia a este.

El segundo delito es el de limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, establecido en el artículo 548, numeral 3, del mismo código. La normativa contempla la conducta del funcionario o empleado público que, abusando arbitrariamente de sus funciones, restrinja o impida la difusión, comunicación o circulación de ideas u opiniones. Ambas imputaciones se relacionan con los hechos denunciados por los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra Gáleas y José Adán López, así como con la presunta afectación a la libertad de prensa y expresión del gremio periodístico y de los comunicadores sociales en general.

3. El caso se originó por la publicación "Sicarios de la verdad"

La causa comenzó el 18 de septiembre de 2025, cuando el periodista Dagoberto Rodríguez Coello presentó una denuncia por una publicación difundida el 26 de mayo de ese año en el periódico oficial de las Fuerzas Armadas, FF AA Digital. El contenido apareció en la portada y páginas interiores bajo el titular "Sicarios de la verdad". Según la denuncia recogida en la resolución, la publicación señalaba públicamente a periodistas y comunicadores como parte de un grupo que difundía información falsa. Rodríguez Coello consideró que esos señalamientos constituían actos de estigmatización, incitación al odio y hostilidad social contra los profesionales de la comunicación. La denuncia también planteó que la difusión de esos mensajes desde una institución militar, por medio de sus canales oficiales y redes sociales, representaba una situación especialmente delicada por el poder institucional de las Fuerzas Armadas. La investigación buscó establecer quiénes participaron en la elaboración y difusión de los contenidos y cuál fue la intervención atribuida a Hernández.

4. La investigación incorporó otros mensajes y señalamientos contra periodistas

El expediente no se limita a la publicación de mayo de 2025. También recoge otros contenidos y expresiones que fueron objeto de investigación por su posible relación con una campaña de estigmatización contra periodistas y medios de comunicación. Entre los mensajes mencionados en las actuaciones figuran expresiones como "sicarios de la información", "campañas falsas", "asesinan la verdad", "robarse la democracia", "traidor a la patria" y "mentiroso". La defensa cuestionó que esas expresiones pudieran considerarse, por sí mismas, actos constitutivos de los delitos imputados. En su análisis, el tribunal de alzada consideró que los contenidos debían examinarse de manera conjunta y dentro del contexto en que fueron difundidos. Los magistrados señalaron que las expresiones examinadas podían afectar la credibilidad y el honor de los periodistas y provocar desaprobación u odio contra el gremio, criterio que utilizaron para mantener el procesamiento por incitación a la discriminación.

5. La Corte consideró que existían indicios de una intervención directa de Hernández en las publicaciones

Uno de los puntos centrales de la discusión judicial fue determinar si Hernández podía ser vinculado personalmente con la publicación "Sicarios de la verdad" o si la responsabilidad correspondía exclusivamente a los integrantes de las dependencias encargadas de las labores periodísticas y editoriales de las Fuerzas Armadas. La resolución recoge la declaración de Erwin Roberto Lara Franco, quien, según los argumentos de la parte acusadora, aportó elementos sobre las consultas relacionadas con temas sensibles y las instrucciones para colocar el titular en la portada de la edición 119-2025 de FF AA Digital. La acusación sostuvo que esas decisiones emanaron de la voluntad e instrucción del entonces jefe militar. La Corte consideró que la posición jerárquica del imputado podía valorarse junto con los demás elementos probatorios para examinar su eventual participación. También señaló que no era necesario establecer de manera definitiva, en esta etapa, cada acto de ejecución ni la forma exacta de participación, pues esas cuestiones pueden discutirse durante el juicio oral y público.

6. El expediente incluye la frase de Hernández al periodista José Adán López

Otro de los episodios incorporados a la investigación ocurrió el 15 de septiembre de 2025, durante la conmemoración del aniversario de la independencia de Honduras, en las afueras del Estadio Nacional. En esa ocasión, varios periodistas abordaron a Hernández sobre los problemas registrados el 9 de marzo de ese año durante las elecciones primarias, particularmente sobre el manejo y resguardo de las maletas electorales. Ante una pregunta sobre si en las elecciones generales del 30 de noviembre ocurriría una situación similar, Hernández respondió: "Claro que no pasará, eso fue acción del crimen organizado". Posteriormente, el periodista José Adán López le preguntó de dónde provenía ese fenómeno, a lo que el entonces jefe militar contestó: "Se esconde en la sociedad; usted podría ser uno de ellos". La resolución también recoge que, después del reclamo de López por relacionar a la prensa con el crimen organizado, Hernández habría añadido: "Pero yo no le estoy diciendo que es usted, solo que podría ser usted". El episodio fue incorporado como parte de los hechos atribuidos al imputado y de los elementos considerados durante el proceso.

7. La defensa cuestionó la pericia informática y la validez de las pruebas

El abogado Darwin Lindolfo García sostuvo que la pericia informática elaborada por Flavia Yolany Zerón Elvir no tenía capacidad para demostrar quién administraba las cuentas, controlaba los dispositivos o realizó materialmente las publicaciones investigadas. La defensa señaló que la experta trabajó con enlaces y sitios web abiertos, sin recibir dispositivos ni otros materiales digitales que permitieran establecer esos aspectos técnicos. También cuestionó que el informe no acreditara suficientemente la autenticidad, integridad, titularidad y trazabilidad de los contenidos, así como la cadena de custodia. A criterio de la defensa, esas limitaciones impedían utilizar el dictamen como fundamento para atribuir responsabilidad penal individual a Hernández. La Corte rechazó que esas objeciones justificaran anular la pericia o revocar el procesamiento. Explicó que una cosa es que un informe no demuestre por sí solo la autoría definitiva y otra que carezca de valor como elemento de contexto, constatación e identificación de contenidos. Los magistrados consideraron que sus limitaciones podían discutirse en las etapas posteriores y que debía valorarse junto con el resto de las pruebas.

8. Los magistrados rechazaron los argumentos sobre falta de acción

La defensa alegó que los hechos denunciados correspondían, en todo caso, a controversias relacionadas con el honor y no a los delitos de acción pública imputados por el Ministerio Público. Por esa razón, solicitó que se declarara con lugar la excepción por falta de acción y se dictara sobreseimiento definitivo. La Corte explicó que la excepción por falta de acción, regulada en el artículo 46 del Código Procesal Penal, es un mecanismo para cuestionar requisitos procesales necesarios para promover o continuar una acción penal. Según los magistrados, determinar si los hechos encajan o no en los elementos de un delito constituye una discusión de fondo que no debe confundirse con esa excepción. Asimismo, señalaron que la imputación en esta etapa es provisional y que no se requiere acreditar con certeza definitiva la participación del acusado. Conforme al artículo 92 de la Constitución y las disposiciones procesales citadas, basta con contar con evidencia de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado pudo participar en él.

9. La Corte consideró que las expresiones podían provocar rechazo y odio contra el gremio periodístico

En su razonamiento, los magistrados analizaron las expresiones atribuidas a Hernández y su difusión mediante canales oficiales de las Fuerzas Armadas. La resolución sostiene que estos mensajes, por su contenido y contexto, podían afectar la credibilidad y el honor de los periodistas y generar desaprobación u odio contra el gremio. La Corte también examinó el artículo 213 del Código Penal en relación con el artículo 211, que contempla distintas razones de discriminación, entre ellas la ideología y la filiación. En ese marco, consideró que los elementos del delito de incitación a la discriminación se habían acreditado en la audiencia inicial, por lo que desestimó los argumentos de la defensa sobre la ausencia de tipicidad. Los magistrados también tuvieron en cuenta el marco de protección de la libertad de expresión y sus límites, así como las disposiciones internacionales relacionadas con los derechos de las personas. Sin embargo, es importante precisar que su conclusión corresponde al estándar de esta etapa procesal y no constituye una declaración definitiva de responsabilidad penal.

10. Hernández seguirá bajo medidas cautelares