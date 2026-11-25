Kevin Güity, jugador de Olimpia, tuvo un accidente automovilístico la mañana de este 25 de noviembre. El lateral fue trasladado a un hospital y en redes sociales ya se publicaron fotos de cómo quedó su vehículo.
La mañana de este 25 de noviembre el lateral derecho de Olimpia, Kevin Güity, tuvo un accidente mientras se trasladaba al entreno del equipo. En redes ya se publicaron fotos de cómo quedó su vehículo.
"El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y al público en general que nuestro jugador Kevin Josué Güity sufrió un accidente automovilístico durante la mañana de este miércoles, cuando se dirigía al entrenamiento del primer equipo", indicó el equipo en un comunicado.
Así quedó el vehículo del jugador, una camioneta que quedó al costado de la carretera que conduce al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.
"El incidente se produjo en la vía de acceso al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, sector en el que actualmente se realizan trabajos de reparación vial. De acuerdo con la información preliminar, el jugador perdió el control de su vehículo tras una maniobra realizada para evitar una colisión con otro automóvil que habría invadido su derecho de vía", abonó la institución.
Olimpia abonó que el jugador "recibió atención inmediata en el lugar del accidente por parte de los servicios médicos del club y posteriormente fue trasladado al hospital La Policlínica, donde se le realizan los estudios y evaluaciones médicas correspondientes".
"El jugador se encuentra estable y permanecerá bajo observación médica durante las próximas horas, como medida de precaución y para dar seguimiento a su estado de salud", apuntó Olimpia.
Hasta el momento no se sabe nada sobre el dueño del vehículo que le habría quitado el derecho de vía a Kevin Güity.
Según se conoció, Kevin Güity iba conduciendo solo el vehículo cuando se dirigía al entreno de Olimpia.
Kevin Güity es el lateral derecho titular de Olimpia y todavía no sabe el tiempo que podría estar fuera de las canchas.