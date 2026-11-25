"El incidente se produjo en la vía de acceso al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, sector en el que actualmente se realizan trabajos de reparación vial. De acuerdo con la información preliminar, el jugador perdió el control de su vehículo tras una maniobra realizada para evitar una colisión con otro automóvil que habría invadido su derecho de vía", abonó la institución.