Tegucigalpa, Honduras.- La Sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró sin lugar el recurso de nulidad presentado por la defensa del exfiscal general Johel Zelaya, en la causa que enfrenta por los presuntos delitos de revelación de secretos y calumnias en perjuicio de la exconsejera electoral, Cossette López. La resolución se conoció durante la audiencia de examinación de diligencias, en la que el juez que conoce el expediente rechazó la petición de la defensa para anular actuaciones dentro del proceso. Tras resolver el incidente, el órgano jurisdiccional convocó a las partes procesales para el miércoles 13 de enero de 2027, fecha en la que prevé desarrollar la audiencia de proposición de medios de prueba.

No obstante, la celebración de esa audiencia dependerá de que la defensa no interponga un recurso de apelación dentro del plazo legal de tres días. Si presenta la impugnación, el desarrollo de la siguiente etapa quedará suspendido hasta que la Corte de Apelaciones emita la resolución correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Defensa aún puede recurrir la resolución

La decisión del juez no cierra la posibilidad de que la defensa de Zelaya impugne lo resuelto. El plazo de tres días establecido para presentar una apelación mantiene abierta esa opción procesal. En caso de que la defensa recurra, el expediente deberá esperar la respuesta de la Corte de Apelaciones antes de avanzar hacia la audiencia de proposición de medios de prueba. Esta etapa permitirá a las partes presentar los elementos probatorios que pretenden incorporar al proceso.

La convocatoria para enero, por tanto, permanece condicionada a que no se interponga el recurso dentro del término legal. La causa se instruye por los señalamientos de revelación de secretos y calumnias, delitos que la representación de López atribuye al exfuncionario por hechos relacionados con la divulgación de información y señalamientos públicos.

Querella contra el exfiscal General

Cossette López presentó una querella contra Johel Zelaya en octubre de 2025, después de que el entonces fiscal general divulgara audios atribuidos a la consejera electoral y al diputado Tomás Zambrano. La divulgación se produjo en el contexto de una investigación relacionada con supuestos planes para generar una crisis poselectoral. López consideró que la exposición pública del material y los señalamientos realizados por el funcionario afectaron su honor y vulneraron la presunción de inocencia.