Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra una baja para este miércoles 25 de noviembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se estableció en 26.9191 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta se fijó en 27.0537 lempiras. En comparación con el martes 24 de noviembre, cuando la compra se ubicó en 26.9205 lempiras y la venta en 27.0551, ambas cotizaciones disminuyeron 0.0014 lempiras.

Las tasas de compra y venta representan dos cotizaciones distintas para las operaciones con divisas. La compra establece el valor de referencia para adquirir dólares, mientras que la venta indica el precio al que se comercializa la moneda estadounidense. Para este miércoles, la diferencia entre ambas tasas es de 0.1346 lempiras por dólar, según los registros del BCH. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana