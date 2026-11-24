Con su estatura y un índice de masa corporal de entre 20 y 22, en la zona media del rango saludable de la Organización Mundial de la Salud, medios internacionales calculan que su peso ronda entre 66 y 73 kilos, es decir, de 130 a 155 libras. Se trata de una estimación aproximada y no de una cifra confirmada por la reina.