Jennifer Barreto, de 27 años, es la nueva Miss Universo. La representante de Puerto Rico se impuso el martes 24 de noviembre entre 116 candidatas en la edición 75 del certamen, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, y recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch.
Su victoria despertó interés por la ficha física de la nueva reina.
Barreto mide 1,82 metros. Ese dato la ubicó entre las delegadas más altas del concurso, empatada con la guatemalteca María Adelina Castillo y por debajo de la panameña Gabriela González (1.83) y de la venezolana Clara Vegas (1.85).
Su peso no figura en ninguna ficha oficial y ella no lo ha hecho público.
Con su estatura y un índice de masa corporal de entre 20 y 22, en la zona media del rango saludable de la Organización Mundial de la Salud, medios internacionales calculan que su peso ronda entre 66 y 73 kilos, es decir, de 130 a 155 libras. Se trata de una estimación aproximada y no de una cifra confirmada por la reina.
Lo que sí ha contado es el camino que recorrió. En una entrevista con el comediante Jorge Pabón, conocido como Molusco, aseguró que rebajó 70 libras, cerca de 32 kilos, durante el año previo al concurso. Su menú era invariable, "batata mameya con carne molida de pavo", y confesó que hoy ya no soporta mirar un plato de batata.
Quería cerrar esa etapa antes que las demás aspirantes para llegar a la competencia con energía y con licencia para comer tostones y chocolates.
Barreto cumple años el 17 de diciembre, cuando llegará a los 28. Está casada, es madre de Penélope, de siete años, y tiene dos maestrías, una en Research Psychology y otra en Trabajo Social Clínico.
Llegó al Miss Universe Puerto Rico sin experiencia previa en certámenes y ganó en junio, en Caguas, como representante de San Sebastián, un triunfo que la convirtió en anfitriona de la edición internacional.
Practica voleibol desde los seis años y aspiraba a jugar de manera profesional, pero una lesión en el hombro derecho, que requirió cirugía, le cerró la puerta de la selección nacional.