Una música suave, vestidos elegantes y pequeñas niñas entregando una rosa blanca a cada participante marcaron la noche del desfile de gala de las 12 candidatas clasificadas. Así lució cada una de ellas durante su paso por el escenario.
Miss Colombia, María Alejandra López
Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto
Miss Venezuela, Clara Vegas
Miss Francia, Garance Authié
Miss República Dominicana, Melissa Núñez.
Miss Nueva Zelanda, Georgia Waddington.
Miss Chile, Dominga López.
Miss Estados Unidos, Justus Kelley.
Miss Cuba, Mia Dio.
Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski
Miss Nicaragua, Jasmine Blandford
Miss República del Congo, Jessi Kalambayi