San Juan, Puerto Rico.- ¡El mundo ya tiene nueva reina de belleza! La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se coronó como la nueva Miss Universo 2026, tras imponerse en la competencia internacional en la gala final celebrada en San Juan, Puerto Rico.

La nueva soberana, que es la primera madre en coronarse Miss Universo, recibió la corona de la edición número 75 del certamen, que reunió a más de 100 representantes de diferentes países para competir por el título de reina de belleza.

De la mano de República Dominicana, quien figuró como finalista, Miss Puerto Rico se convirtió en la gran ganadora de la noche, alzándose con la corona y pasar a ser la sucesora de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.