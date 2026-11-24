San Juan, Puerto Rico.- ¡El mundo ya tiene nueva reina de belleza! La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se coronó como la nueva Miss Universo 2026, tras imponerse en la competencia internacional en la gala final celebrada en San Juan, Puerto Rico.
La nueva soberana, que es la primera madre en coronarse Miss Universo, recibió la corona de la edición número 75 del certamen, que reunió a más de 100 representantes de diferentes países para competir por el título de reina de belleza.
De la mano de República Dominicana, quien figuró como finalista, Miss Puerto Rico se convirtió en la gran ganadora de la noche, alzándose con la corona y pasar a ser la sucesora de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.
Durante la gala, las concursantes fueron evaluadas por el jurado en las distintas etapas de la competencia, hasta conocer a las finalistas y, posteriormente, a Jennifer Barreto, la mujer que representará a la organización Miss Universo durante su próximo año de reinado.
¿Cuál es el premio de la ganadora?
El primer beneficio es un pago en efectivo que oscila entre los 250,000 dólares, que según reportes de medios internacionales, se entrega como compensación por ganar el título. A la cifra anterior, se le suma un salario mensual de 50,000 dólares durante todo el año.
La ganadora del certamen se instala en un departamento exclusivo y de lujo en Nueva York, que pertenece a la organización. Los gastos de mantenimiento, transporte y alimentación también corren por cuenta de la franquicia.
La nueva corona de Miss Universo 2026, titulada “El Resplandor del Legado Eterno”, fue elaborada por George Wittels en colaboración con Maison d'OR con motivo del 75.º aniversario del certamen.
La pieza de orfebrería está confeccionada en oro blanco de 18 quilates e incrustada con 3,150 diamantes de talla brillante.